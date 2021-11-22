Житель Шексны подозревается в убийстве родной сестры

22.11.2021 [Происшествия]

В Шексне следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летней местной жительницы. В причастности к гибели женщины подозревается её родной брат.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире подозреваемого в период с 15 по 16 ноября 2021 года. В ходе застолья мужчина поссорился с сестрой и ударил её ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

«Брат не стал вызывать сестре скорую медицинскую помощь, а в ночь на 16.11.2021 вынес ее тело из квартиры в подъезд. Соседи по дому, обнаружившие тело, сообщили об этом в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого арестовали. Он не отрицал своей причастности к убийству. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, родственники, пьянка, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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