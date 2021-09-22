Житель Бабушкинского района спровоцировал брата на убийство

22.09.2021 [Происшествия]

Многолетний конфликт между двумя братьями в Бабушкинском районе закончился трагедией. Родственники, проживающие по разным адресам в одной из деревень Бабушкинского района, случайно встретились 19 сентября в доме общего знакомого.

Старший брат, который испытывал неприязнь к младшему, сходил домой за охотничьим ружьем, вернулся вечером к дому 57-летнего младшего брата и выстрелил ему в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

«Согласно его доводам, причиной для выстрела послужило провокационное поведение родственника, а также длящийся между ними на протяжении нескольких лет конфликт», - пояснили в региональном управлении СК.

По ходатайству органов следствия сегодня судом подозреваемый был арестован.

фото: областное управление СК

Тэги: убийство, ружье, конфликт

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