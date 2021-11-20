Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей

Хозяйственное управление администрации Великоустюгского муниципального района заключило контракт с ООО «Мартен» на покупку «Тойоты Камри». Сумма контракта 2 998 000 рублей.

Ранее администрация района уже была замечена в попытке купить эту дорогостоящую машину. Но жители возмутились такими тратами, и поэтому чиновникам пришлось отменить закупку. Как оказалось, власти просто отложили покупку машины.

Так, в июне этого года жители Великоустюгского района узнали, что чиновники собрались потратить деньги на покупку «Тойоты Камри». Бюджет района итак испытывает дефицит, поэтому устюжане не обрадовались таким тратам властей.

Летом великоустюгские чиновники хотели легковую машину с коробкой автоматом, максимальной скоростью — 200 километров в час. К авто должны идти легкосплавные колесные диски и предусмотрены системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, помощи при подъёме по склону, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, системы оповещения о смене полосы движения, удержания по центру полосы движения, контроля и информирования об усталости водителя, помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения, интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. А также рулевое колесо с кожаной обивкой и кожаная обивка селектора, трехзонный климат контроль, ионизатор воздуха, память водительского сидения, зеркал и рулевой колонки в двух положениях, мультимедийная система, аудиосистема с девятью динамиками.

Судя по описанию, в администрации хотели купить «Тойоту Камри» самой дорогой комплектации — Luxe Safety. После того, как чиновники получили запрос от журналистов по поводу покупки машины, они передумали покупать авто. На вопрос, почему они решили купить дорогой автомобиль и нельзя ли выбрать машину подешевле администрация Великого Устюга ответила следующим образом:

— Администрацией Великоустюгского района в 2021 году была запланирована покупка автомобиля «Toyota Camry». Ввиду роста цены на данный автомобиль (2 млн 300 тыс. рублей до 2 млн. 800 тыс. рублей) было принято решение о том, что данная закупка будет отложена. Средства администрацией Великоустюгского муниципального района будут направлены на ремонтные работы в образовательных учреждениях района в летний период»

Глава района Александр Кузьмин на своей странице в соцсети также сообщал, что автомобиль, на котором сейчас ездят великоустюгские чиновники, «исчерпал свой ресурс», был в трех ДТП.

Через неделю после всего произошедшего чиновники объявили аукцион на на покупку «Рено Дастер». Он был приобретен в августе за 1,5 миллиона рублей.

Но, и без «Тойоты», власти Великого Устюга решили не оставаться. Переждали время, и 22 октября объявили аукцион на ее покупку вновь, а затем заключили контракт, нарушив свое обещание, данное жителям.

Ранее NewsVo сообщал, что 28 апреля глава района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебной машине. Водитель отечественного автомобиля выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества проезда перекрестка служебной машине «Тойоте Камри» главы района. Судя по документам закупки, чиновники решили купить такую же машину.