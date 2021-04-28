Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто

ДТП с четырьмя машинами произошло 28 апреля в 12.50 на пересечении улиц Кирова и Сахарова в Великом Устюге. Одним из участников аварии оказался глава района Александр Кузьмин.

— Пострадали 4 машины. Одним из участников аварии стал и я на своём служебном автотранспорте. Причина ДТП — нарушение правил дорожного движения. Водитель отечественного автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества проезда перекрёстка нашей машине, — пишет на своей странице в соцсети Кузьмин.

Он также заверил, что в аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 20 октября прошлого года, возвращаясь с места крушения вертолета в Нюксенском районе, глава Великоустюгского района тоже попал в ДТП. На участке между Морозовицей и Добрынино на скользкой дороге фуру занесло на машину, в которой на пассажирском сидении ехал глава. С травмами Кузьмин был доставлен в больницу.