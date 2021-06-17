В Великоустюгском районе потратят из бюджета 2,8 млн рублей на покупку люксового авто для чиновников

В Великоустюгском районе чиновники решили купить дорогой автомобиль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

МКУ «Хозяйственное управление администрации Великоустюгского муниципального района» 10 июня объявило аукцион на поставку автотранспортного средства за счет бюджета района. Начальная (максимальная) цена контракта 2 799 000 рублей. Поставщик дорогостоящего товара будет выбран 22 июня.

Великоустюгским чиновникам понадобилась легковая машина с коробкой автоматом, шестом экоклассом, максимальной скоростью — 200 километров в час. К авто должны идти легкосплавные колесные диски и предусмотрены системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, помощи при подъёме по склону, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, системы оповещения о смене полосы движения, удержания по центру полосы движения, контроля и информирования об усталости водителя, помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения, интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. А также рулевое колесо с кожаной обивкой и кожаная обивка селектора, трехзонный климат контроль, ионизатор воздуха, память водительского сидения, зеркал и рулевой колонки в двух положениях, мультимедийная система, аудиосистема с девятью динамиками.

Судя по описанию, в администрации хотят купить "Тойоту Камри", и выделенных 2.8 млн. бюджетных рублей должно хватить на самую дорогую ее комплектацию — Luxe Safety. Дефицит бюджета Великоустюгского района при этом составляет 13,3 миллионов рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 28 апреля глава района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебной машине. Водитель отечественного автомобиля выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества проезда перекрестка служебной машине «Тойоте Камри» главы района. Судя по документам закупки, чиновники решили купить такую же машину.

NewsVo направил запрос в администрацию Великоустюгского района с просьбой прокомментировать, почему нельзя приобрести более дешевую модель, и ждет ответа.