Роспотребнадзор проверил воду, на запах которой жаловались жители Вологды, и обнаружил ухудшение ее качества

18.11.2021 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области  в связи с обращениями жителей города Вологды о неприятном сильном запахе в питьевой воде, организовал отбор проб воды в разных районах города. Исследования проводились по поручению Управления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга.

По результатам лабораторных исследований отобранные пробы воды не соответствуют гигиеническим нормативам по органолептическим показателям. Запах составляет 3 балла при нормативе не более двух баллов. Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

«Организована система сбора оперативной информации по качеству водопроводной воды, подаваемой населению. В адрес МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“ даны предложения по выявлению и устранению причин ухудшения качества воды, усилению производственного лабораторного контроля за качеством воды», — сообщили в ведомстве. 

Качество питьевой воды остается на контроле Управления.

Администрация города Вологды отреагировала на информацию Роспотребнадзора, опубликовав в газете Вологда.РФ комментарии по поводу случившегося. По информации сотрудников Водоканала, после проведенного мониторинга качества воды были увеличены дозы подаваемого угля и хлора. Каждые четыре часа специалисты берут пробы воды и проверяют ее в лаборатории.

«Специалисты установили, что вода немного пахнет хлором, но это связано с увеличение его дозы при очистке. Других нехарактерных запахов обнаружено не было. Стоит отметить, что ранее областной Роспотребнадзор провел исследований отобранных в Вологде проб. По их данным, запах оценивается в три балла при нормативе не более двух. Сегодня около полудня, по информации очистных сооружений, данный показатель составлял два балла, что является нормой», — пишет Вологда.РФ

Ранее NewsVO сообщал, что весной жители Вологды стали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. Она пахла навозом. 

— На горячей линии Водоканала ответили, что приняли к сведению и всё!!!!! «А что вы хотите, сейчас паводок»! ответили в Водоканале! Предпринимать, как я понял водоканал ничего не собирается! Как понимаете, жить с такой водой невозможно, когда помыл руки и от них пахнет НАВОЗОМ!!! А умываться? А ещё с маленькими детьми! — писали люди в «Онлайн Вологде». 

В 2020 году запах воды чиновники объяснили навозом, который сельхозпредприятия вывозят на поля. Проведенные исследования показали, что в период подъема воды в реке Вологде в 2020 году наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ. Тем не менее, на выходе с очистных тогда превышения допустимых концентраций не зафиксировали.

Тэги: вода

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