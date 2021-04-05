Жители Вологды в соцсетях жалуются на «навозный» запах водопроводной воды

05.04.2021 [Общество]

С наступлением весны вода из кранов жителей Вологды вновь приобрела неприятный запах. 

— На горячей линии Водоканала ответили, что приняли к сведению и всё!!!!! «А что вы хотите, сейчас паводок»! ответили в Водоканале! Предпринимать, как я понял водоканал ничего не собирается! Как понимаете, жить с такой водой невозможно, когда помыл руки и от них пахнет НАВОЗОМ!!! А умываться? А ещё с маленькими детьми! — пишут люди в «Онлайн Вологде». 

Как ранее сообщал NewsVo, в прошлом году запах воды чиновники объяснили навозом, который сельхозпредприятия вывозят на поля.

«Жидкие отходы животноводства перед вывозом на поля должны отстаиваться, обезвоживаться в отстойниках специальных, затем уже вывозиться на поля и сразу же запахиваться, чтобы не допустить в период активного таяния снега попадания в водные объекты по каналам и ручьям. Жалобы у нас возникают, как правило, именно в период активного таяния снега. Загрязняющие вещества попадают в водный объект и затем уже идут по зонам сантитарно-охранным в водозабор, в том числе, города Вологды. Однако водозабор и водоподготовка должны справляться и с повышением ПДК, которое проявляется в водных объектах, - заявил начальник департамента природных ресурсов Вологодской области Дмитрий Банников.

Проведенные исследования показали, что в период подъема воды в реке Вологде в 2020 году наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ. Тем не менее, на выходе с очистных тогда превышения допустимых концентраций не зафиксировали.

 
Тэги: питьевая вода

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