Одышка, нарушение ритма сердца и сниженная переносимость нагрузок после коронавируса – повод показаться врачу-кардиологу

18.11.2021 [Общество]

Одышка, нарушение ритма сердца и сниженная переносимость физических нагрузок после перенесенного коронавируса – это серьёзный повод для того, чтобы посетить врача-кардиолога. Об этом в ходе прямого эфира в Центре управления регионом рассказал Иван Барашков, главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Вологодской области.

По словам Ивана Геннадьевича, коронавирус зачастую поражает не только верхние дыхательные пути и лёгкие, но и внутренний слой сосудистой стенки – эндотелий. Из-за чего у пациентов развивается эндотелиальная дисфункция. 

– Всё это ведёт к тому, что повышается свертываемость крови, создается серьезный риск развития тромбоэмболических и тромботических осложнений, – говорит Иван Барашков. – С другой стороны, вирус может воздействовать и на сердечную мышцу, вызывая воспалительный процесс. Тогда мы говорим о воспалительных заболеваниях сердца – миокардитах, которые могут проявиться признаками сердечной недостаточности, нарушениями ритма сердца. Это всё требует лечения. Мы каждый день сталкиваемся с этим в своей клинической практике.

Большинство случаев смерти от коронавируса приходится на пациентов старшей возрастной группы. 

– Такие пациенты обычно уже имеют букет заболеваний. Это пациенты с артериальной гипертонией, с избыточной массой тела – с ожирением, с сахарным диабетом, с нарушением толерантности к глюкозе, с заболеваниями легких: с хронической обструктивной болезнью, бронхиальной астмой. Всё это создает дополнительные риски для каждого конкретного пациента, – говорит Иван Барашков. 

Единственными инструментами, по мнению врача-кардиолога, которые помогут сохранить жизнь таким пациентам, являются вакцинация, профилактика, а также выполнение рекомендаций врачей по лечению основных заболеваний и ликвидация факторов риска.

На вопрос о существовании противопоказаний к вакцинации для людей с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы Иван Барашков ответил, что таких противопоказаний не существует. 

– Пациент может получить медотвод от прививок на время острого течения болезни, такой как инфаркт миокарда или, например, инсульт. Но, когда этот острый период заканчивается, ограничения снимаются, – сказал Иван Геннадьевич.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологодскую область поступила новая партия вакцин: 25 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 15 тысяч доз двухкомпонентного «Спутника V».

Тем временем, в Вологодской области повторен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом.

Тэги: коронавирус, COVID, кардиология, сердце, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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