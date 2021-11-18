Двух жителей Вологды, отдыхавших в Абхазии, разыскивают близкие

18.11.2021 [Происшествия]

Двух молодых людей – Трегубову Евгению Владимировну и Лиогенького Дмитрия Юрьевича – разыскивают их близкие.

Как сообщают друзья вологжан, Евгения и Дмитрий вместе уехали в путешествие по Абхазии. 

– Ориентировочно 9 ноября они приехали в Новый Афон, где сняли комнату, адрес и владелец неизвестны. 14 ноября в районе 12:00 оба перестали выходить на связь. Евгения, вероятно, была одета в серый тренч, синие джинсы, чëрные кроссовки и бежевый с чëрным шарф, говорится в объявлении.

На свои страницы в социальных сетях молодые люди также заходили 14 ноября.

– Если вы располагаете любой информацией, пишите в мессенджерах или звоните на номера: +79118429408 (Артëм), +79814333585 (Серафима), – просят друзья Евгении и Дмитрия.
 

В данным момент полиция проверяет информацию. Друзья молодых людей также обращались за помощью к волонтёрам поискового отряда ЛизаАлерт, но те сказали, что у них нет возможности вести поиск на территории Абхазии.

Дмитрий Лиогенький известен в Вологде как граффити-художник. В 2013 году он стал победителем городского конкурса граффити, его работа украсила один из троллейбусов.

Тэги: пропавшие, абхазия, туристы

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