Потерявшихся в Абхазии жителей Вологды нашли живыми и здоровыми

Потерявшихся в Абхазии двух жителей Вологды нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщают друзья молодых людей, которые организовали поиски.
Напомним, Евгения Трегубова и Дмитрий Лиогенький уехали в путешествие в Абхазию и 14 ноября перестали выходить на связь. Обеспокоенные друзья обратились в полицию, в поисковый отряд и распространили в социальных сетях, в котором просили всех, кто может помочь в поиске потерявшихся, звонить по указанным там телефонам.
Днём 18 ноября организаторы поисков сообщили, что молодых людей удалось найти. Они живы и здоровы.
– Если ваши родственники или знакомые потерялись на территории иностранного государства, вы вправе обратиться в правоохранительные органы по месту жительства. Полиция возбудит розыскное дело и затем сама будет работать с Интерполом или правоохранительными органами того государства, на территории которого потерялись люди, – сообщили NewsVo в пресс-службе УМВД по Вологодской области.