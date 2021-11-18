Потерявшихся в Абхазии жителей Вологды нашли живыми и здоровыми

Потерявшихся в Абхазии двух жителей Вологды нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщают друзья молодых людей, которые организовали поиски.

Напомним, Евгения Трегубова и Дмитрий Лиогенький уехали в путешествие в Абхазию и 14 ноября перестали выходить на связь. Обеспокоенные друзья обратились в полицию, в поисковый отряд и распространили в социальных сетях, в котором просили всех, кто может помочь в поиске потерявшихся, звонить по указанным там телефонам.

Днём 18 ноября организаторы поисков сообщили, что молодых людей удалось найти. Они живы и здоровы.