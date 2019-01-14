В Вологде откроется выставка граффити «u main»

14.01.2019 [Культура]

19 января в Вологде откроется выставка молодых художников «u main». Девять мастеров граффити  и различных его направлений представят свои работы: совместный 18 метровый холст, инсталляции,  портреты, холсты, эстампы  и эскизы для татуировок. Кроме того, на открытии выставки художники будут расписывать одежду и обувь. Гости могут приносить свои вещи для росписи.

- Будет заготовлено несколько вещей для шоу, если кто захочет, сможет их приобрести. Может, какой розыгрыш сделаем. Свои вещи, да, почему нет, в режиме импровизации, вполне такое может быть, - комментирует Дмитрий Лиогенький.

Своими мыслями об искусстве молодые люди делятся в группе, посвященной открытию выставки (ред. – орфография и пунктуация авторов сохранены):

- Я хочу понять что есть искусство и что есть человек. Мои картинки это просто размышления по этому поводу, - говорит Ольга Душкина.

-Разные материалы помогают мне осуществлять поиск новых форм и средств, чтобы однажды переступить черту и сделать невозможное. Может, написать пейзаж словами, или картину, что зазвучит музыкой в ушах, - пишет Дмитрий Лиогенький.

Выставка откроется в 16:00 на ул. Ленина 7 (круглая арка), 4  этаж, вход – 150 рублей.

 

 

Тэги: художники, выставка
Фото: vk.com/u.main

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