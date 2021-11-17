Агрессия в социальных сетях по поводу вакцинации – последствия накопившегося раздражения или неправильной информационной политики?

17.11.2021 [Общество]

«Высказал своё мнение в социальной сети, узнал о себе много нового!» – с такой проблемой сталкивались все, кто публично говорил о своём отношении к прививкам от коронавируса. Общество разделилось на два лагеря – сторонников вакцинации и их противников. Обе стороны позволяют себе нелестные высказывания про оппонентов. 

Одним из ярких поводов для такой агрессии стал недавний пост вологодской журналистки Надежды Демидовой. На своей странице в социальной сети она рассказала о сложностях, с которыми столкнулась её семья, когда они заболели коронавирусом.

Пост Надежды на её странице в социальной сети

Пост Надежды растиражировали многие районные паблики. И если на её собственной странице комментарии оставляли в основном друзья, которые в курсе этой истории, то под репостами в других пабликах развернулись нешуточные баталии. Были, конечно, и те, кто поддержал Надежду и посочувствовал ей, но большая часть комментаторов безапелляционно обвиняла автора в продажности и глупости.

Один из комментариев в обсуждении

Один из комментариев в обсуждении

Комментарии под постом Надежды

Почему тема прививок вызвала такой сильный и агрессивный протест в обществе? Почему у людей столько недоверия к вакцинации? Почему люди так напористо начали заявлять о своих правах именно сейчас, а не когда, например, власти провели пенсионную реформу, не когда принимался закон о наказаниях за лайки и репосты, не когда ввели закон об иностранных агентах и другие ограничивающие права и свободы законы?

Такие вопросы NewsVo задал нескольким специалистам: политологу, психологу и биологу.

 «Не корми тролля»

Мнение вологодского политолога (он согласился на комментарий на условиях анонимности):   

– Вы выстроили правильный смысловой ряд тех раздражителей, которые были у населения, у критиков власти, которые активны в социальных сетях. Мы не проводили специального исследования, но внешние наблюдения говорят о том, что раздражение прежними поводами не получило выплеска, не получило публичной дискуссии. Эта пружина сжималась-сжималась и выстрелила там, где не ждали. Там, где казалось, что власть делает всё для спасения страны, экономики, населения, а негатив, неверие, накопленные предыдущим опытом неожиданно аккумулировались в этой сфере. Здесь очень мало рационального. Вопросы веры, вообще, всегда вне пределов рационального. И совершенно очевидно, что надо менять информационную политику.

Бессмысленно апеллировать к рьяным крикунам в социальных сетях, у них всё равно будет своё мнение. Они, как упрямый Фома в детском стихотворении: «Непра... Я не ве...» Аллигатор вздохнул и, сытый, в зеленую воду нырнул…». Они все равно найдут доводы, почему вакцина их не спасла бы.

В примере, который вы привели, комментаторы несомненно жестоки к человеку и к судьбе его семьи, но для комментаторов это только объект атаки, а не живой человек.

Приведу пример, одно время я каждый день ездил на работу на автобусе и общался с кондукторами. На этом маршруте была одна кондуктор, которая вела себя особенно агрессивно. Я тогда задался вопросом, почему эта женщина никогда никому не уступает при очевидной правоте оппонентов, при том, что весь автобус уже на стороне пострадавшего, которого она атакует. А потом понял: мы-то зашли в автобус и вышли из него, а она всю жизнь в нём ездит. И если она проиграет здесь, на своей территории, то для неё обрушится что-то большее, чем просто настроение. Потому что она воспринимает себя здесь хозяйкой, и на получение этого статуса у неё потрачены годы, нервы и здоровье. 

Поэтому, сталкиваясь с жесткими хамами в социальных сетях, желательно просто следовать принципу «не корми тролля». Диалог их только возбуждает, они начинают стремительно атаковать. Эти люди «приватизировали» социальные сети. Для них проиграть на своей территории – это что-то сверхзначимое. Остановить таких комментаторов может только инсульт, когда они захлебнутся от собственной злобы. 

«Мы, очевидно, проиграли информационную войну» 

Дмитрий Кривошеев, преподаватель ВоГУ, учёный-биолог:  

– На мой взгляд, причина агрессии противников прививок в другом. Во-первых, у нас примерно 50% населения не могут сказать определённо, какой картины мира они придерживаются. Советское образование формировало материалистическую, научную картину мира. Люди, изучая курс химии, биологии, физики, понимали, что есть атомы, молекулы, микроорганизмы и так далее. То есть уровень осведомлённости людей об устройстве мира был таким, что они понимали, что к чему. А сегодня мы в вами видим такую картину, что примерно половина населения верит в то, что им усиленно рассказывает телеканал «РЕН ТВ», включая заговоры рептилоидов, мирового правительства и чипирование. 

Во-вторых, когда в ходе пандемии только начали появляться вакцины, у нас центральное телевидение о чём начало рассказывать? О том, что у американской вакцины Pfizer много побочных эффектов! Потом вышла AstraZeneca, и то же самое начали рассказывать про неё. Граждане не сильно дифференцируют, о какой вакцине идёт речь. Они услышали, что с вакцинами что-то не дорабатывают. 

Внесение изменений в конституцию и новые законы – это абстрактные понятия для большинства, а вот собственное плечо, в которое нужно вколоть что-то неизвестное – это вполне конкретное. Естественно, если образованием и просвещением людей никто долгие годы не занимался и, о многом рассказывалось в ключе теории заговора, ну вот, пожалуйста, результат.

Естественно, я как молекулярный биолог – сторонник прививок и формирования коллективного иммунитета. Но мы, очевидно, проиграли информационную войну. Ставки всегда делались на образе врага, а сейчас появился конкретный враг в образе коронавируса. И тут-то нужно бы включать понимание, разбираться в сложных словах, строить причинно-следственные связи, а поскольку уровень доверия ко всем очень низкий, то люди просто боятся. 

Кроме того, у нас нет грамотно выстроенной работы по донесению до населения нужной информации. Кто у нас может дать чёткий комментарий по количеству антител? Можно прививаться с высоким количеством антител или нельзя? У нас это обсуждается? Нет. Кому задать этот вопрос? Такое поведение вызывает вопросы. Вопросы возникают, ответов люди не получают, начинают искать их сами, как умеют – и вот результат.

Нужно повышать доверие, проводить просветительские мероприятия. И этим нельзя заниматься вдруг – вот загорелось и теперь, давайте, обучим пожарную команду. Нет, её нужно было готовить давным-давно, а сейчас тушить надо!

«Люди не хотят жить долго» 

Вадим Мекк, психолог:  

– Люди живут под прессингом государства. Это выражается в законах, которые людям не дают высказывать своё мнение, в поведении власти, когда человека могут посадить за лайк какого-то поста, и при этом на свободе ходят откровенные преступники, воры и коррупционеры. Ну или просто тот прав, у которого больше прав. У людей уже выработалось недоверие к власти. По телевизору им что-то говорят, а люди на кухне это потом высмеивают. Людям не нравится, когда их держат за идиотов. Недоверие – это, пожалуй, основной фактор протеста против вакцинации с точки зрения психологии.

На мой взгляд, такого ярко выраженного протеста раньше не было потому, что это не касалось массово всех и сразу. Кого-то посадили, у кого-то отобрали. Это всё единичные случаи где-то далеко. А вакцинация коснулась тотально всех.

При этом в демократических странах – Германии или Израиле – привились до 70% населения (67,6% в Германии и 61,71% в Израиле - ред.) Там всё равно заболевают от новых штаммов, но смертность уже в десять раз меньше! Потому что там были достаточно жесткие ограничительные меры и прививали всех поголовно. А у нас в стране с прививочной кампанией почему-то какая-то демократия. Всю ответственность за вакцинацию переложили на руководство предприятий. Начальник в ответе за то, чтобы прививку сделали минимум 80% сотрудников. А как руководитель будет решать эту проблему, тут власти уже отстраняются. Но ведь речь идёт о жизни и смерти всего государства. Я жил в Германии четыре года, там антипрививочников было много ещё до пандемии, но, несмотря на протесты, эта страна справилась с вакцинацией. В России же во многих вопросах зажимают, а вакцинацию почему-то пустили на самотёк. 

Мне не нужно объяснять, что такое наши прививки. У меня старшая дочь работает в Ярославле на предприятии, которое выпускает «Спутник V». Я её называю космонавтом. Она каждый день проходит несколько уровней обработки, влезает в этот скафандр и по восемь часов в этом скафандре работает. Там очень высокие требования к качеству!

Другой важный фактор с точки зрения психологии – люди не хотят жить долго. Ещё учёный Мечников говорил, что любая смерть раньше 150 лет – это насильственная смерть. Но люди не хотят жить долго. Они, в принципе, не хотят жить. Потому что жизнь скучная, серая, трудная, мечты не сбываются. Люди живут в напряжённых отношениях, что дома, что на работе. Многие предпочитают уходить в виртуальные миры: кто в алкоголизм, кто в наркоманию, во всякого рода зависимости, чтобы скрыться от реальности. Это и есть: «не хочу жить долго», «не хочу жить здоровым», «не хочу жить». И вот замечательный повод – нам дали прививку и немного надавили сверху, чтобы мы решились. И внешне сразу у человека реакция «не надо на меня давить», а изнутри «ой, какой хороший повод помереть». Поэтому прививку и не делает. В период пандемии ситуация усугубилась, люди отвыкли куда-то выходить, стали меньше общаться, засели дома, и там повылезали их противоречия как внутриличностные, так и в отношениях с близкими. У многих сейчас уже состояние: «Как это всё надоело! Гори оно синим пламенем, все эти прививки, начальники, кредиты, жёны, дети! Оставьте меня в покое!»

Тэги: вакцинация, коронавирус, агрессия, социальные сети, мнения
Сюжет: Пандемия коронавируса

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