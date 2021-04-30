«Суровость приговора шокирует»: гитарист Rammstein высказался о приговоре Андрею Боровикову за репост клипа

Гитарист группы Rammstein Рихард Круспе высказался о приговоре экс-координатору архангельского штаба Навального Андрею Боровикову за репост клипа на песню Pussy.

– Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует, Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право всех людей», — цитирует Круспе издание Znak.com.

Напомним, 29 апреля Андрея Боровикова приговорили к реальному сроку заключения за распространение порнографии. Ломоновосвский районный суд назначил ему 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет).

– 29 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Боровикова по делу об изготовлении и распространении порнографии. У оппозиционера изъяли технику. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. После допроса с него взяли подписку о невыезде, – сообщает «Интерфакс».

Причиной возбуждения дела стал клип Pussy группы Rammstein, который оппозиционер разместил на своей странице в социальной сети ещё в 2014 году. Сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что данный клип содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.

Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима — ранее активист был судим по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

