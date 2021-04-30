«Суровость приговора шокирует»: гитарист Rammstein высказался о приговоре Андрею Боровикову за репост клипа

30.04.2021 [Общество]

Гитарист группы Rammstein Рихард Круспе высказался о приговоре экс-координатору архангельского штаба Навального Андрею Боровикову за репост клипа на песню Pussy. 

– Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует, Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право всех людей», — цитирует Круспе издание Znak.com.

 

Напомним, 29 апреля Андрея Боровикова приговорили к реальному сроку заключения за распространение порнографии. Ломоновосвский районный суд назначил ему 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет).

– 29 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Боровикова по делу об изготовлении и распространении порнографии. У оппозиционера изъяли технику. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. После допроса с него взяли подписку о невыезде, – сообщает «Интерфакс».

Причиной возбуждения дела стал клип Pussy группы Rammstein, который оппозиционер разместил на своей странице в социальной сети ещё в 2014 году. Сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что данный клип содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.

Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима — ранее активист был судим по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
 

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»
На парковке у ТЦ «Мармелад» в Вологде дерево упало на машины
Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина
Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни
Московские владельцы Сухонского молкомбината в Соколе решили его продать
Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто
В Шексне ветром сорвало крышу с пятиэтажки на улице Труда
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая
В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов

Последние новости

Житель Бабаево украл чужой велосипед и выбросил его в реку

Задержавшим его полицейским он сказал, что взял транспорт покататься

89
0

В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима

117
0

Дело о мошенничестве при строительстве водопровода в индустриальном парке «Шексна» передано в суд

На скамье подсудимых оказался бывший директор ГУП «Вологдаоблстройзаказчик»

132
0

Произведенную в Вологодской области осетровую икру продают в Корею и Тайланд

Экспортные документы на первую в этом году партию оформили специалисты Россельхознадзора

196
0

Тарногжанин пытался с помощью квадрокоптера передать телефоны в колонию

Суд привлёк его к административной ответственности и оштрафовал на 4000 рублей

241
0

Вологодский губернатор заявил, что область вышла из коронавирусного кризиса

«Все эти полтора года пандемии на 112 крупнейших компаниях сокращение численности произошло только на 0,2%, то есть удалось сохранить производство, мощности, отгрузку продукции и занятость», — сказал Кувшинников в интервью ТАСС

288
0

Две женщины пострадали в столкновении иномарок на улице Можайского в Вологде

Инцидент произошёл 30 апреля в 12:45

642
0

Посольство посоветовало гражданам США с истекшими визами покинуть территорию России до 15 июня

Число оказываемых консульских услуг в посольстве будет сокращено в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев

258
0

Кредит под залог недвижимости: как быстро найти выгодное предложение банка

С ростом цен на объекты недвижимости стало гораздо проще получить кредит под ее залог. Как правило, финансовые структуры, выдавая такие займы, не вникают в то, на какие цели человек планирует использовать денежные средства.

204
0

В Вологде задержали 21-летнего мужчину с наркотиками

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

248
0

Вальдшнепа, окольцованного во Франции, подстрелили на охоте в Вологодской области

Учёные используют кольцевание для изучения миграций птиц

305
0

Количество умерших от коронавируса в Вологодской области превысило тысячу человек

По последним данным, в регионе с начала пандемии выявлено 44 834 случая коронавируса, 41 886 человек выздоровели на данный момент, 1002 умерли

284
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Бабаево украл чужой велосипед и выбросил его в реку
В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге
Дело о мошенничестве при строительстве водопровода в индустриальном парке «Шексна» передано в суд
Произведенную в Вологодской области осетровую икру продают в Корею и Тайланд
Тарногжанин пытался с помощью квадрокоптера передать телефоны в колонию
Вологодский губернатор заявил, что область вышла из коронавирусного кризиса
Две женщины пострадали в столкновении иномарок на улице Можайского в Вологде
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

534
0
30.04.2021 [БлогоVO]

О страхе

73
0
30.04.2021 [Обзор Прессы]

Москвич Семён Яковлев, купивший два памятника архитектуры в Вологде, рассказывает о планах и размышляет о реставрации

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика