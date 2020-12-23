Госдума России приняла закон о физлицах — «иностранных агентах»

23.12.2020 [Общество]

В России в третьем чтении принят закон, позволяющий признать «иностранными агентами» общественные объединения, не зарегистрированные как юрлица, а также физические лица, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

Закон дает следующее определение физического лица — «иностранного агента»:

Физическое лицо… может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства… политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ.

Еще одно условие для признания человека "иностранным агентом" - получение поддержки из-за рубежа. Это могут быть деньги, имущественная или организационно-методическая помощь.

«Иностранные агенты» должны подать уведомление о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств. Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к государственной тайне.

Некоммерческие организации, получившие статус «иностранных агентов», будут должны передавать в Минюст программы и «иные документы» о планируемых мероприятиях, а затем — отчеты о них.

СМИ при публикации материалов о человеке или организации — «иностранном агенте», а также материалов, созданных ими, должны отмечать, что это материалы об «иностранных агентах». Эту меру не станут распространять на блогеров и обычных граждан.

Другой закон, принятый Госдумой 23 декабря во втором и третьем чтениях, вводит уголовную ответственность — до пяти лет лишения свободы — в отношении физических лиц, признанных «иностранными агентами», которые не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не подали отчет о своей деятельности.

Тэги: иностранные агенты

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