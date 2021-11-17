В Вологде идут предпроектные работы развязки в районе улиц Кирова, Гагарина и Панкратова

Мэр города Вологды в своем Телеграм-канале «Телега мэра» сообщил о том, что в Вологде идут предпроектные работы еще одной развязки

«Некрасовский, Флотский, это только начало. Сейчас идут предпроектные работы еще одной развязки — в районе улиц Кирова, Гагарина, Панкратова. Сегодня обсудили ее с проектировщиками. Пока в работе 4 варианта, в ближайшие дни опубликую у себя на странице схемы, чтобы вологжане могли высказаться. У каждого варианта есть плюсы и минусы. В том числе к последним относится стоимость отчуждения земель, на это понадобится около 220 млн рублей», — написал Сергей Воропанов.

Мэр уверен, что появятся люди, которые будут недовольны работами, но, по мнению Воропанов, важно то, что новая дорога точно снизит нагрузку на Ленинградский мост и решит проблему перехода пешеходов через железнодорожные пути. Развязка станет частью Малого транспортного кольца.

В августе 2019 года министр транспорта Евгений Дитрих поддержал строительство в Вологде малого транспортного кольца, которое позволит разгрузить дороги областной столицы.

Ключевой составляющей транспортного кольца должно стать строительство мостов через реку Вологду в створе улицы Некрасова и Флотском переулке.

В 2019 году Сергей Воропанов заявил, что кроме двух мостов с подходами к ним, малое транспортное кольцо предполагает строительство улиц поэта Романова и транспортной развязки в створе Говоровского проезда.

«Малое транспортное кольцо должно иметь в поперечном профиле по 2 полосы движения в каждом направлении, с разделительной полосой по оси движения. Его общая протяженность составит 16,3 км. При реализации Малого транспортного кольца произойдет полное перераспределение транспортных потоков. На 54% снизится нагрузка на основные мостовые переходы и путепровод по Пошехонскому шоссе», — отметил тогда Сергей Воропанов.

После данных заявлений чиновников прошло уже два года. Ни один из мостов не построен. Управление Госэкспертизы по Вологодской области 13 октября этого года выдало отрицательное заключение на проектную документацию будущего Некрасовского моста.

Напомним, что четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться еще к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.

Предпроектные работы по мосту в створе Флотского переулка в Вологде планируют завершить в феврале следующего года.