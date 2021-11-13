Среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого

13.11.2021 [Общество]

Люди с противоположным отношением к прививкам от коронавируса мужчин раздражают чаще, чем женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие вакцинированные и невакцинированные россияне из всех округов страны.
Большинство непривитых россиян терпимо относится к тем, кто привился от коронавируса.

«Это личное дело каждого»; «Люди, которые сделали прививку — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор» — аргументируют они. Лишь 8% опрошенных раздражают привитые.

«У тех, кто привился, поменялось поведение, они стали более нервными и агрессивными», — комментируют респонденты.
Среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого (25%): «Эгоизм»; «Я их не понимаю»; «Подвергают опасности жизни окружающих». Впрочем, каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо: «Вакцинация — дело добровольное»; «У людей должен быть выбор»; «Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать.

Помимо людей с противопоказаниями, есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу».
И привитые, и не привитые мужчины менее терпимы к соотечественникам, демонстрирующим позицию, противоположную их выбору. Так, вакцинированные раздражают каждого десятого среди антипрививочников-мужчин и 7% непривитых женщин. Отказывающиеся от вакцинации действуют на нервы 27% мужчин, привитых от коронавируса, и 23% вакцинированных женщин.

Тэги: коронавирус, инфекция, опрос
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

Похожие новости

Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID

Число умерших от инфекции сегодня чуть меньше, чем накануне

614
0

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях будут принимать отрицательный ПЦР-тест или медотвод. после 1 февраля — только медотвод

1136
0

Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

Возбуждено уголовное дело

1591
0

Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

К такому выводу пришел заместитель губернатора Виталий Тушинов, который опубликовал пост на своей страничке в соцсетях

2096
0

Постковидную депрессию можно вылечить

Об этом в ходе прямого эфира рассказал Илья Смирнов, заведующий психиатрическим отделением №5 Вологодской областной психиатрической больницы

812
0

Вологодчина второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

На сегодня наш регион занимает 29-е место в России по распространению заболевания

1346
0

В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации

Жительница Вологды обнаружила более четырех каналов, которые предлагают купить QR-код о вакцинации против COVID-19

728
0

В Великоустюгском моногоспитале процент вакцинированных не превышает 0,03%

Об этом рассказал главврач Великоустюгской районной больницы Андрей Глухих

452
0

Губернатор: Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется

«Сейчас даже студенты мединститутов и колледжей работают в моногоспиталях. Мы поставили под ружьё всех, кто может работать и оказывать помощь нашим больным», — говорит Олег Кувшинников

787
0

Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

Решения, о каких конкретно мерах поддержки идет речь, были озвучены на оперштабе по коронавирусной инфекции

975
0

Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Разработаны два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов в общественных местах, междугородном и международном транспорте

1498
0

Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В регионе за минувшие сутки более человек 400 заболели, 20 человек умерли

1958
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
На вологодских улицах завершается установка светильников
Череповчанка попалась на воровстве сладостей в супермаркете
Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID
Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября
Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5655
0
13.11.2021 [БлогоVO]

Память — страшная, оказывается, для нынешних руководителей вещь, для Путина, раз Ее запрещают

90
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

407
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика