В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

В Госдуму внесли законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Предлагаемые решения являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID-19.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо на основании медотвода от вакцинации.

Свободный вход останется при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. данные нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон „Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации“» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте. Для междугородных и международных авиа- и ж/д-перевозок потребуется либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо справка о перенесенном COVID-19.

Пока нормы не вступят в силу, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Это правило касается и иностранных граждан.

Пресс-служба правительства Российской Федерации поясняет, что решение об использовании QR-кодов в перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Однако до 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях будут принимать отрицательный ПЦР-тест или медотвод. после 1 февраля — только медотвод.

Министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга прокомментировала изменения, с которыми в скором времени столкнутся россияне.

В частности, она заявила, что главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование. Меры о QR-кодах из-за COVID-19 не затронут детей и подростков.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев, также принимающий участие в брифинге, уточнил, что сертификат о вакцинации потребуется не только при посадке в общественный транспорт, но и при покупке билетов на самолет или поезд. Для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования и системы госуслуг.

Министр транспорта подчеркнул, что проверка QR-кодов не должна создавать неудобств для пассажиров. Работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется.