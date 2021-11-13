Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID

13.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 408 новых случаев коронавирусной инфекции (вчера, напомним, статистика сообщала о 406 заболевших). 312 человек выздоровели, восемнадцать человек умерли (накануне количество умерших было более 20 человек). Такие данные 13 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 83 343 пациентам. Большая часть из них — 73 550 человек выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 343 человека.

По состоянию на 12 ноября, коллективный иммунитет в Вологодской области составляет 47,8%. В целом по России этот показатель — 49%.  

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

Похожие новости

В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях будут принимать отрицательный ПЦР-тест или медотвод. после 1 февраля — только медотвод

1095
0

Жительница Череповца купила поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса

Возбуждено уголовное дело

1572
0

Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

К такому выводу пришел заместитель губернатора Виталий Тушинов, который опубликовал пост на своей страничке в соцсетях

2070
0

Постковидную депрессию можно вылечить

Об этом в ходе прямого эфира рассказал Илья Смирнов, заведующий психиатрическим отделением №5 Вологодской областной психиатрической больницы

800
0

Вологодчина второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

На сегодня наш регион занимает 29-е место в России по распространению заболевания

1317
0

В Вологодскую полицию поступило сообщение о телеграм-каналах, продающих QR-коды о вакцинации

Жительница Вологды обнаружила более четырех каналов, которые предлагают купить QR-код о вакцинации против COVID-19

719
0

В Великоустюгском моногоспитале процент вакцинированных не превышает 0,03%

Об этом рассказал главврач Великоустюгской районной больницы Андрей Глухих

449
0

Губернатор: Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется

«Сейчас даже студенты мединститутов и колледжей работают в моногоспиталях. Мы поставили под ружьё всех, кто может работать и оказывать помощь нашим больным», — говорит Олег Кувшинников

777
0

Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

Решения, о каких конкретно мерах поддержки идет речь, были озвучены на оперштабе по коронавирусной инфекции

972
0

Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Разработаны два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов в общественных местах, междугородном и международном транспорте

1494
0

Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В регионе за минувшие сутки более человек 400 заболели, 20 человек умерли

1951
0

Среди попавших в больницу с COVID-19 вологжан 10% привитых

У них в основном легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни

1582
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID
Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября
Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
В Кичменгско-Городецком районе осудили пенсионера, который забил собутыльника тростью
Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу
Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5642
0
13.11.2021 [БлогоVO]

Вацлав Абламов и Мария Червякова на момент ареста и расстрела были уже слепы

30
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

395
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика