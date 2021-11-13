Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 408 новых случаев коронавирусной инфекции (вчера, напомним, статистика сообщала о 406 заболевших). 312 человек выздоровели, восемнадцать человек умерли (накануне количество умерших было более 20 человек). Такие данные 13 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 83 343 пациентам. Большая часть из них — 73 550 человек выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 343 человека.

По состоянию на 12 ноября, коллективный иммунитет в Вологодской области составляет 47,8%. В целом по России этот показатель — 49%.