Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

12.11.2021 [Общество]

Виктор Коклюшкин – известный российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, колумнист и телеведущий умер 12 ноября в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

Виктор Михайлович родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий. Например, несколько лет проработал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах.

Широкую известность, как автор и исполнитель юмористических монологов получил после того, как стал участвовать в телепрограммах «Вокруг смеха», «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», «Измайловский парк», «Клуб юмора» и других. Виктор Михайлович сам читал свои тексты, а также его рассказы и монологи исполняли другие артисты: Петросян, Винокур, Шифрин, Новикова, Степаненко и другие.

Тэги: смерть, актеры, писатели

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