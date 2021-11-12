Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин – известный российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, колумнист и телеведущий умер 12 ноября в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Михайлович родился 27 ноября 1945 года в Москве. Сменил много профессий. Например, несколько лет проработал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах.

Широкую известность, как автор и исполнитель юмористических монологов получил после того, как стал участвовать в телепрограммах «Вокруг смеха», «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», «Измайловский парк», «Клуб юмора» и других. Виктор Михайлович сам читал свои тексты, а также его рассказы и монологи исполняли другие артисты: Петросян, Винокур, Шифрин, Новикова, Степаненко и другие.