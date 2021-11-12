Вологодчина второй день подряд обновляет рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

12.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлены 406 новых случаев коронавирусной инфекции (накануне было зафиксировано 404 новых случая заболевания). 310 пациентов выздоровели, 21 человек умер (накануне статистика сообщала о 20 умерших). Такие данные 12 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 82 935 пациентам. Большая часть из них — 73 238 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 325 человек.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявлял, что система здравоохранения находится на грани истощения в связи с большим наплывом больных ковидом. Даже если развернуть дополнительные койки, то обеспечивать их будет нечем и некому, отмечал он. 

Тем временем правительство РФ готовит законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, писал NewsVo.

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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