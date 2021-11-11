Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Правительство внесёт законопроекты о QR-кодах в общественных местах, международном и междугородном транспорте, сообщает РБК со ссылкой на источник, который участвовал в подготовке этих документов, и на источник в аппарате правительства.

О внесении данных законопроектов в Госдуму будет сообщено дополнительно, заявили журналистам ТАСС в оперштабе в четверг.

— Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно, — указали в штабе.

Сообщается, что первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

— Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом, — пояснил источник РБК, уточнив, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Помимо этого, источник РБК сообщил, что до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Законопроект также обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Изменения не затронут работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости, говорит источник РБК.

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