Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется

12.11.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о том, что медицина находится на грани истощения, в связи с большим наплывом коронавирусных больных. Даже если придется открывать дополнительные койки, то обеспечивать их будет нечем. 

«Мы можем развернуть еще 700 коек в госпиталях Сокола, Шексны, Череповца и Вологды. Причем резервный фонд в Соколе и Шексне готов полностью и по моей команде будет развернут как только количество госпитализированных с коронавирусом превысит 90% занятости фонда», — сообщил губернатор.

Сейчас пока здравоохранение справляется с наплывом больных, но если разворачивать дополнительный коечный фонд придется и дальше, уже вне больниц, используя, к примеру спортивные комплексы, то вряд ли эти койки будут обеспечены всем необходимым. В первую очередь не хватит кислорода. Врачей так же будет взять неоткуда.

«Сейчас даже студенты мединститутов и колледжей работают в моногоспиталях. Мы поставили под ружьё всех, кто может работать и оказывать помощь нашим больным», — говорит Олег Кувшинников, призывая всех прививаться и соблюдать меры предосторожности. 

По словам губернатора, ситуацию может изменить достижение коллективного иммунитета. Сформировать его помогает вакцинация. На сегодняшний день только 53% взрослого населения сделали прививку, в то время как для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен составлять 80%.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки
Корпоративные симкарты могут заблокировать 1 декабря
О врачах-антипрививочниках будут сообщать в следственные органы
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Похожие новости

Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

Решения, о каких конкретно мерах поддержки идет речь, были озвучены на оперштабе по коронавирусной инфекции

731
0

Правительство готовит законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Разработаны два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов в общественных местах, междугородном и международном транспорте

1171
0

Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В регионе за минувшие сутки более человек 400 заболели, 20 человек умерли

1626
0

Среди попавших в больницу с COVID-19 вологжан 10% привитых

У них в основном легкая и среднетяжелая формы заболевания. Умерших — доли процента, у большинства были хронические болезни

1153
0

Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»

Губернатор сообщил о двух возможных сценариях развития событий, если ситуация с вакцинацией в области кардинально не изменится

4219
0

396 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

297 человек выздоровели, двенадцать умерли

834
0

В России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

Решение будет приниматься исходя из оценки эпидемиологической ситуации

617
0

Количество пациентов детского моногоспиталя за несколько дней резко выросло

Сейчас на лечении от COVID в детской больнице находятся 15 пациентов

1359
0

Пациент поликлиники в Череповце пытался украсть тесты для выявления антител к коронавирусу

Он пояснил задержавшим его росгвардейцам, что искал спирт

769
0

389 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

281 человек выздоровел, тринадцать умерли

835
0

В Вологде откроют еще один пункт вакцинации от COVID-19

Его работа будет организована в концертном зале «Русский дом»

1245
0

390 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

270 человек выздоровели, девять умерли

929
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С начала года в Вологодской области погибло 20 детей
Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется
Жительница Череповца забыла грудного ребенка в поликлинике
Генпрокуратура потребовала ликвидации «Международного мемориала»
Вологодские антимонопольщики нашли нарушения при проведении аукциона на строительство стадиона «Витязь»
19-летняя девушка подозревается в организации подпольного казино в Вологде
Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5291
0
12.11.2021 [БлогоVO]

Мемориал будет всегда. Это действующий сегодня в России политический режим переходит сейчас в статус «режима, который пытался запретить Мемориал»

124
0
11.11.2021 [Обзор Прессы]

«Просишь пациента подвигать ногами — и в эту секунду все решается». Нейрохирург Алексей Кащеев

456
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика