Вологодской области может не хватить врачей и кислорода, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о том, что медицина находится на грани истощения, в связи с большим наплывом коронавирусных больных. Даже если придется открывать дополнительные койки, то обеспечивать их будет нечем.

«Мы можем развернуть еще 700 коек в госпиталях Сокола, Шексны, Череповца и Вологды. Причем резервный фонд в Соколе и Шексне готов полностью и по моей команде будет развернут как только количество госпитализированных с коронавирусом превысит 90% занятости фонда», — сообщил губернатор.

Сейчас пока здравоохранение справляется с наплывом больных, но если разворачивать дополнительный коечный фонд придется и дальше, уже вне больниц, используя, к примеру спортивные комплексы, то вряд ли эти койки будут обеспечены всем необходимым. В первую очередь не хватит кислорода. Врачей так же будет взять неоткуда.

«Сейчас даже студенты мединститутов и колледжей работают в моногоспиталях. Мы поставили под ружьё всех, кто может работать и оказывать помощь нашим больным», — говорит Олег Кувшинников, призывая всех прививаться и соблюдать меры предосторожности.

По словам губернатора, ситуацию может изменить достижение коллективного иммунитета. Сформировать его помогает вакцинация. На сегодняшний день только 53% взрослого населения сделали прививку, в то время как для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен составлять 80%.