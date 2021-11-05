О врачах-антипрививочниках будут сообщать в следственные органы

05.11.2021 [Общество]

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, которые принимают участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников, сообщает издание Медвестник

– 1 ноября Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, – сообщает Медвестник, – Особое внимание служба поручила обращать на медработников, которые принимают участие в антипрививочной кампании. 

Наказывать нарушителей планируется по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. 

Статья 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальным наказанием за совершение данного преступления является ограничение свободы на срок до трех лет.

Статья 207.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. В случае если указанное деяние повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то нарушителю грозит наказание до трех лет лишения свободы.

В случае, если действия по неосторожности повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Так, например, руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская 3 ноября рассказала изданию «Комсомольская правда – Ростов», что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура уже начала проверки.

Ранее NewsVo рассказывал, что Вологодская область бьёт рекорды по количеству заболевших в сутки с начала пандемии. Незадолго до этого, жители региона собирали подписи против вакцинации.
 

Тэги: вакцинация, вакцины, коронавирус, COVID
Сюжет: Пандемия коронавируса

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