Жители Великоустюгского района создали петицию против строительства полигона на берегах реки Шарденьги

02.11.2021 [Общество]

Жители деревень Горбачево, Подволочье и села Верхняя Шарденьга, а также другие устюжане бьют тревогу и просят не допустить создания рядом с деревнями полигона ТБО.

Нас не спросили

Комплекс по переработке отходов и площадкой компостирования, на который планируется вывоз мусорных отходов с пяти районов Вологодской области, должен быть спроектирован уже в следующем году.

Мощность нового полигона в три раза больше, чем у имеющейся на данный момент свалки Великоустюгского района. Решение о строительстве были приняты властями без учета мнения местных жителей. Каких-либо общественных слушаний не проводилось.

«Указанный участок располагается на возвышенности, имея уклон к пойме реки Шарденьги. Кроме того, непосредственно по территории указанного участка протекает речка Левиха. Обустройство полигона нанесет вред окружающей среде, поскольку избежать стоков с талыми водами через проникновение в водоносные слои в Шарденьгу, а далее в Юг, Сухону и Северную Двину не удастся», - пишут создатели петиции. Они также говорят, что местные жители используют воду для питья и пользуются биоресурсами рек.

Петиция была создана после того, как власти ответили противникам полигона, что они слишком эмоциональны в своих высказываниях и на самом деле не понимают всей ситуации.

 

Так, 26 октября группа в ВК «Великий Устюг и Великоустюгский район» разместила пост «Куда мы будем утилизировать наши с вами отходы». В посте были приведены факты, которые должны были убедить протестующих в том, что полигон необходим.

В частности, чиновники заверяют граждан, что создание завода по переработке мусора, который просят местные жители вместо свалки, неэффективно в Великоустюгском районе и не будет рентабельным. Однако жители считают, что в районе приемлемо любое производство, в том числе и мусороперерабатывающие заводы.

«В Великоустюгском районе можно строить заводы по переработке, если они будут принимать отсортированное сырьё хоть со всей России», - говорят протестующие.

Они также убеждены, что мусоросортировочные станции способны уменьшать количество мусора на полигонах до 10%. В Европе уже есть такие примеры.

«Правительство должно вести работу с производителями товаров, чтобы этих «хвостов» становилось как можно меньше, то есть, чтобы использовалось максимально такое сырьё, которое либо перегнивает в кратчайшие сроки без вреда для окружающей среды, либо идёт на вторичную переработку. Вот это очень правильный подход, который мы и ждём от мусорной реформы», - пишут устюжане.

Жизнь на свалке

Жители указали властям, которые убеждают жителей в том, что ТБО будут сортироваться, на то, что мусор сейчас убирается не своевременно. Пока он дойдет до сортировки, проходит почти неделя и сортировать его уже невозможно из-за налипших пищевых отходов.  

«Если уже сейчас построить мусоросортировочную станцию или завод на территории Великоустюгского района, то уже можно будет часть мусора перевести в ранг вторсырья и отправить на переработку. Таким образом сократится в разы количество мусора, которое необходимо захоронить и, исходя из этого, можно будет рассчитать полигон для нужд Великоустюгского района с меньшими мощностями, а, значит, с меньшей площадью земли, требуемой для полигона. Чем меньше нужна площадь, тем легче найти участок. Более того, сейчас полигон рассчитан не на 24 тонны в год, которые производит Великоустюгский район, а в разы больше. При том, что численность населения в районе имеет тенденцию к уменьшению, а не увеличению. Поэтому огромная просьба к властям построить сначала сортировочную станцию и только потом полигон. Либо делать это одновременно. Иначе мы получим не современный полигон, а очередную свалку», - пишут жители.

Чиновники также заметили, что проблему великоустюгского мусора надо решать на территории своего района.

«Но точно так же в него не должен ввозиться мусор из других районов», - уверяют протестующие.

Так как место будущего полигона располагается близко к границе с соседним районом и далеко от глаз устюжан, то люди естественно предполагают, что полигон хотят задействовать не только для Великоустюгского района:

«Для современного полигона с мусоросортировкой потребуются рабочие. Неужели из города за 50 км будут возить людей? Или после постройки полигона многие захотят жить поблизости и переедут, чтобы иметь работу? Верится с трудом. Поэтому люди делают вывод о том, что будет просто свалка с одним сторожем, который будет открывать и закрывать ворота поплотней, чтобы излишне интересующиеся не попадали на данную территорию».

Чиновники пояснили устюжанам, что в районе было выбрано два места под будущий полигон. Исходили они из двух показателей. Земля не должна была находится в частной собственности, и не должна являться землями лесфонда и сельхозназначения.

«Если эти два участка земли никому не принадлежат, то это автоматически не значит, что они пригодны для полигона. Существует практика изъятия и выкупа земель, смены их назначения и т.д., если они подходят и необходимы для осуществления нужд государства, области, района. Нельзя выкидывать более 40 миллионов рублей для того, чтобы изучить одно место, которое оказалось пустым на картах. Необходимо изучить все земли района и выявить самые безопасные, а потом рассмотреть их на момент остальных критериев: транспортная доступность, принадлежность физическим и юридическим лицам и т.д. Выбор делать самый приемлемый из самых безопасных, а, не наоборот, самый безопасный их тех, что соответствуют каким-то не очень важным критериям», - возмущены устюжане.

Они не верят в то, что полигон будет построен по современным стандартам с соблюдением всех правил по многим причинам. Одна из них - плохое выполнение прошлых обязательств. В Великом Устюге помнят, как не был реализован проект «Вологодской ягоды», как все еще не могут отремонтировать аэропорт.

Жители требуют в том числе при помощи петиции незамедлительно начать строить мусоросортировочную станцию или завод. Детально изучить возможности района и выбрать другое место для полигона, без вреда для экологии и ухудшения качества жизни местных жителей. Планирование полигона должно идти с учётом потребностей только Великоустюгского района при условии наличия сортировки. Также протестующие просят максимальной открытости всех действий по разработке проектов и строительству полигона.

Тэги: ТБО, свалка, полигон

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