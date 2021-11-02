В Вологде пешеход погиб на переходе через железнодорожные пути у завода ВРЗ на улице Товарной. Инцидент произошёл 1 ноября в 15:30, сообщает портал GorodVO со ссылкой на информацию городского линейного отдела транспортной полиции.



Потерпевшего, которым оказался 54-летний вологжанин, сбил грузовой состав. По словам очевидцев, ему отрезало голову. Обстоятельства трагедии устанавливаются.