В Вологде пешеход погиб на переходе через железнодорожные пути

02.11.2021 [Происшествия]

В Вологде пешеход погиб на переходе через железнодорожные пути у завода ВРЗ на улице Товарной. Инцидент произошёл 1 ноября в 15:30, сообщает портал GorodVO со ссылкой на информацию городского линейного отдела транспортной полиции.

Потерпевшего, которым оказался 54-летний вологжанин, сбил грузовой состав. По словам очевидцев, ему отрезало голову. Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Тэги: переезд, ЧП, поезд

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