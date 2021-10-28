В Череповце три человека пострадали из-за выброса аммиака на химзаводе

28.10.2021 [Происшествия]

В Череповце произошел выброс аммиака на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений. Пострадали три человека. О ЧП сообщает Интерфакс со ссылкой на собеседника агентства. 

«Выброс аммиака произошел на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений», — сказал собеседник агентства.

В городе проводятся замеры уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. В региональном управлении МЧС журналистам Интерфакса подтвердили информацию о выбросе аммиака. По данным ведомства, в результате выброса аммиака пострадали три человека. 

Напомним, что в Череповце производством фосфорсодержащих минеральных удобрений занимается «ФосАгро». 

Руководитель центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Череповце Андрей Горчаков прокомментировал Newcvo ситуацию на "ФосАгро":

«Выброс аммиака произошел в 7:50 утра. Двое мужчин и одна женщина были доставлены в медсанчасть „Северсталь“ с отравлением аммиаком. На месте работали спасательные службы с газоанализатором. По ПДК превышений нет. Облако за территорию не вышло».

На месте работали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и скорой помощи. От центра по защите населения было три единицы техники и шесть человек личного состава. От МЧС одна единица техники и два человека личного состава. 

 

Тэги: ЧП, Фосагро

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