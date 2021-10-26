В Вологде вернули еще один маршрут из шести отмененных

Администрация города Вологды сообщила о возвращении еще одного маршрута из шести отмененных. Напомним вечером в пятницу, 22 октября, стало известно, что «Лидер» отказался от шести маршрутов. Все выходные городские власти вели переговоры с перевозчиками. В итоге 11-й маршрут взяло на себя ООО АТП. Расписание останется прежним.

26 октября мэр города Сергей Воропанов заявил о возвращении 21-го автобуса.

"Перевозчик ИП Ковригин Д. В., который в выходные подставил плечо, добавив заезд в 45 маршрут, выделил отдельный автобус для этого короткого маршрута "ДОК - Льнокомбинат" ", - сказал Сергей Воропанов.

Маршруты № 29 и № 49 пока отменены. Как отметил мэр, несколько маршрутов их почти полностью дублируют. Жителям ЖК «Флагман» пока снова придется пользоваться остановкой на улице Северная.

Маршрутно-транспортная сеть в городе власти обещают оптимизировать, из нее исключат дублирующие маршруты. Самый оптимальный вариант, как считает мэр Вологды, перейти на регулируемый тариф, когда муниципалитет оплачивает работу перевозчика и может влиять на процесс рублём.Такая система, по словам мэра, будет стоить бюджету от 500 до 700 млн рублей. Текущие проблемы с общественным транспортом он назвал последствиями банкротства муниципального перевозчика в 2017 году. Теперь власти города намерены муниципального перевозчика возродить.