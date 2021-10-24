В Вологде нашли замену пока только на один из брошенных «Лидером» маршрутов

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, как будет функционировать городской транспорт в первое время, пока муниципалитет не решит проблему с перевозчиками. Вечером в пятницу, 22 октября, стало известно, что «Лидер» отказался от шести маршрутов. Все выходные городские власти вели переговоры с перевозчиками. В итоге 11-й маршрут взяло на себя ООО АТП. Расписание останется прежним.

«Вместо 21-го маршрута пассажиров с остановки ДОК на Элеваторной будет забирать 45-й автобус. Выручит ИП Ковригин. Заезды к этой остановке будут 7:10, 7:45, 9:15–20, 11:15, 12:45, 14:30, 16:30, 18:15, 19:45», — сообщает Сергей Воропанов в своем телеграм-канале.

Маршруты № 29 и № 49 пока отменены. Как отметил мэр, несколько маршрутов их почти полностью дублируют. Жителям ЖК «Флагман» пока снова придется пользоваться остановкой на улице Северная, добавил он.

Также Воропанов пригласил на работу бывших водителей «Лидера»:

«В условиях кадрового кризиса у всех перевозчиков, водители „Лидера“ спокойно могут найти новый коллектив. Например, в нашем ПАТП нехватка 40%! Зарплата 38 тысяч рублей, если без дополнительной нагрузки, компенсация за найм жилья иногородним 5 тысяч рублей в месяц, путёвки в лагерь для детей за 10% стоимости».

Маршрутно-транспортная сеть в городе власти обещают оптимизировать, из нее исключат дублирующие маршруты. Самый оптимальный вариант, как считает мэр Вологды, перейти на регулируемый тариф, когда муниципалитет оплачивает работу перевозчика и может влиять на процесс рублём.

«Не приехал вовремя — штраф, не вышел на линию на последний рейс — штраф», — добавил он.

Такая система, по словам мэра, будет стоить бюджету от 500 до 700 млн рублей. Текущие проблемы с общественным транспортом он назвал последствиями банкротства муниципального перевозчика в 2017 году. Теперь власти города намерены муниципального перевозчика возродить.