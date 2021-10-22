В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу

22.10.2021 [Общество]

Сегодня в администрацию Вологды пришло письмо от перевозчика, работающего на маршрутах № 11, 21, 3, 5, 29, 49. С завтрашнего дня они прекращают обслуживание на этих маршрутах. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов:

«Внезапно и неприятно, особенно для жителей города. Будем в выходные искать возможность решить проблему за счёт привлечения к работе на этих маршрутах других перевозчиков».

ООО «Лидер», фирма которая прекратила работу на шести маршрутах, сообщила, что это связано с уменьшением пассажиропотока из-за ограничительных мер:

«На территории Вологодской области постановлением правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 „О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  на территории Вологодской области“ введены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, что привело к уменьшению пассажиропотока. В связи с указанными обстоятельствами принято решение о прекращении осуществления регулярных перевозок».

Автобусы не выйдут на линию уже с 23 октября. 

Тэги: автобусы
Фото: Сергей Воропанов

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