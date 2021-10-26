Новым гендиректором ОАО «Дед Мороз» может стать представитель администрации Великоустюгского района

26.10.2021 [Общество]

В ОАО «Дед Мороз» сменится генеральный директор, сообщает РБК Вологда со ссылкой на собственные источники.

«Вероятных кандидатур на место гендиректора две — руководитель администрации района Сергей Котов и заместитель руководителя администрации, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Алексей Израловский», — говорится в сообщении

Должность гендиректора организации была вакантна с 20 октября 2020 года, когда занимающий должность Олег Васильев погиб при крушении легкомоторного самолёта в Нюксенском районе. 29 октября ВРИО гендиректора была назначена Ирина Курина.

Представление нового руководителя состоится сегодня.

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