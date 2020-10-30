Врио гендиректора АО «Дед Мороз» назначена Ирина Курина

30.10.2020 [Общество]

29 октября на заседании совета директоров АО «Дед Мороз» временно исполняющей обязанности гендиректора была назначена Ирина Курина. 

«В настоящее время Ирина Николаевна занимает должность заместителя руководителя данной структуры. Она известна в Вологодской области как ответственный, добросовестный человек, специалист в сфере туризма, имеющий опыт работы в этой отрасли», — рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перед Куриной поставлена задача успешного проведения туристского сезона 2020–2021 годов, обеспечение социальной стабильности акционерного общества, соблюдение всех социальных гарантий для его работников. 

Ранее NewsVo писал, что гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев 20 октября погиб в результате крушения легкомоторного вертолета в Нюксенском районе. Кроме него, на борту было еще три человека, включая пилота. Их тела до сих пор не найдены. 

Ирина Курина назначена временно исполняющей обязанности генерального директора АО «Дед Мороз» до проведения очередного итогового собрания акционеров общества.

Тэги: Дед Мороз

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
Родственники погибшей при крушении вертолета в Нюксенском районе заявили, что на месте не работают водолазы
96 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Череповце двое подростков украли гаджетов на полмиллиона рублей
Дом Засецких в Вологде после реставрации перекрасят в цвет охры
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
30.10.2020 [Общество]

Жильцы аварийного дома в Вологде больше месяца вынуждены обходиться без газа и горячей воды

352
0
30.10.2020 [Общество]

В парке Победы в Вологде установят рубку подводной лодки

751
0
29.10.2020 [Общество]

МЧС увеличило группировку сил и средств на месте крушения вертолета в Нюксенском районе

1544
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль электронной музыки пройдёт в ботаническом саду в Вологде 30 октября
Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области
В Соколе подросток сдавал в металлолом крышки с люков
Харовчанина оштрафовали за дачу взятки полицейскому
Жильцы аварийного дома в Вологде больше месяца вынуждены обходиться без газа и горячей воды
У главного тренера ХК «Северсталь» Андрея Разина диагностировали коронавирус
В Грязовце сотрудницу бюджетного учреждения культуры будут судить за присвоение денег
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

4239
0
30.10.2020 [БлогоVO]

Вот если бы командиром города был Милютин, то такого безобразия наверное и не было!

146
0
30.10.2020 [Обзор Прессы]

Почему русская деревня голосует за Путина

129
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика