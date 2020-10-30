Врио гендиректора АО «Дед Мороз» назначена Ирина Курина

29 октября на заседании совета директоров АО «Дед Мороз» временно исполняющей обязанности гендиректора была назначена Ирина Курина.

«В настоящее время Ирина Николаевна занимает должность заместителя руководителя данной структуры. Она известна в Вологодской области как ответственный, добросовестный человек, специалист в сфере туризма, имеющий опыт работы в этой отрасли», — рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перед Куриной поставлена задача успешного проведения туристского сезона 2020–2021 годов, обеспечение социальной стабильности акционерного общества, соблюдение всех социальных гарантий для его работников.

Ранее NewsVo писал, что гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев 20 октября погиб в результате крушения легкомоторного вертолета в Нюксенском районе. Кроме него, на борту было еще три человека, включая пилота. Их тела до сих пор не найдены.

Ирина Курина назначена временно исполняющей обязанности генерального директора АО «Дед Мороз» до проведения очередного итогового собрания акционеров общества.