На борту потерпевшего крушение вертолета в Нюксенском районе был экс-замгубернатора Олег Васильев

Телеграм-канал «Подъем» сообщает, что на борту рухнувшего в реку в Нюксенском районе легкомоторного вертолета был экс-замгубернатора Вологодской области, гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Сообщается, что информацию подтвердил подтвердил заместитель Олега Васильева и исполнительный директор компании Андрей Геркулесов.

В приемной АО "Дед Мороз" корреспонденту NewsVo заявили, что в компании не владеют информацией по данному поводу и подтвердить факт не могут.

СМИ также сообщают, что в вертолете был президент компании «Аэросоюз» (которой и принадлежит потерпевший катастрофу летательный аппарат) Сергей Мозер.

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается. В УМЧС заявили, что, по предварительным данным, на борту было два человека, оба они погибли. На месте происшествия нашли тело мужчины и паспорт женщины.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.