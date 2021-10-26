Проект Некрасовского моста в Вологде получил отрицательное заключение государственной экспертизы

Управление Госэкспертизы по Вологодской области 13 октября этого года выдало отрицательное заключение на проектную документацию будущего Некрасовского моста.

Экспертиза на проект и изыскания была проведена в рамках контракта, заключенного с ООО "Фундаментсрой".

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Год назад ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, потребовала от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области. Также фирма два раза обращалось в Арбитражный суд Вологодской области с иском о переносе сроков исполнения контракта.

В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение между подрядчиком и администрацией города. Согласно документу, срок исполнения контракта был продлен до 30 августа 2021 года, а стоимость работ выросла до 40 511 421 рублей.

Напомним, что четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться еще к декабрю 2015 года в рамках проекта "Насон-город", но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.