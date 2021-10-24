На стене комнаты, где погибла девятилетняя Соня Жаворонкова из Вологды, убийца оставил послание

24.10.2021 [Происшествия]

Следователи постепенно раскрывают подробности убийства маленькой Сони Жаворонковой, тело которой, было обнаружено 18 октября около половины десятого часа вечера в квартире дома на Долгом переулке, 8 в Вологде. Девочка была зарезана ножом.

«На теле девочки, пропавшей в Вологде 16 октября, имелись множественные колото-резанные раны. Они были нанесены ребенку ножом в лицо и шею», — рассказала журналистам старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Татьяна Пестовская.

Предполагаемая убийца школьницы — 40-летняя Ульяна Ланская была заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда.

Следователи поделились в интервью НТВ, что они до последнего надеялась, что девочка жива, а в квартире Ульяны Ланской на стене было оставлено послание. 

«Подружка Сони сообщила о тех событиях, которые были известны, так же указала на квартиру, куда привела подозреваемая нашу маленькую потерпевшую. Все до последнего момента еще считали, что девочка еще жива», — говорит Заместитель руководителя 1 отдела СУ СК России по Вологодской области Сергей Конев.

Его коллега следователь по особо важным делам 1 отдела СУ СК России по Вологодской области  Александр Сапогов рассказал о первых минутах нахождения в квартире, где погибла Соня, после ее взлома. 

«Минутная пауза. Дверь открылась. В первую очередь увидели детскую обувь, которая принадлежит Софии. Дальше следы крови, дальше труп. Кроме всего прочего, была надпись, но обоях. Выцарапана ножом: «Будьте вы смертны», — пояснил он.

Напомним, что София Жаворонкова пропала 16 октября. Только через сутки было написано заявление о ее пропаже. На третий день девочку нашли мертвой. На мать Сони, которая уже попадала в поле зрения опеки, так же заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»

Тэги: гибель детей

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