На стене комнаты, где погибла девятилетняя Соня Жаворонкова из Вологды, убийца оставил послание

Следователи постепенно раскрывают подробности убийства маленькой Сони Жаворонковой, тело которой, было обнаружено 18 октября около половины десятого часа вечера в квартире дома на Долгом переулке, 8 в Вологде. Девочка была зарезана ножом.

«На теле девочки, пропавшей в Вологде 16 октября, имелись множественные колото-резанные раны. Они были нанесены ребенку ножом в лицо и шею», — рассказала журналистам старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Татьяна Пестовская.

Предполагаемая убийца школьницы — 40-летняя Ульяна Ланская была заключена под стражу до 18 декабря по решению Вологодского городского суда.

Следователи поделились в интервью НТВ, что они до последнего надеялась, что девочка жива, а в квартире Ульяны Ланской на стене было оставлено послание.

«Подружка Сони сообщила о тех событиях, которые были известны, так же указала на квартиру, куда привела подозреваемая нашу маленькую потерпевшую. Все до последнего момента еще считали, что девочка еще жива», — говорит Заместитель руководителя 1 отдела СУ СК России по Вологодской области Сергей Конев.

Его коллега следователь по особо важным делам 1 отдела СУ СК России по Вологодской области Александр Сапогов рассказал о первых минутах нахождения в квартире, где погибла Соня, после ее взлома.

«Минутная пауза. Дверь открылась. В первую очередь увидели детскую обувь, которая принадлежит Софии. Дальше следы крови, дальше труп. Кроме всего прочего, была надпись, но обоях. Выцарапана ножом: «Будьте вы смертны», — пояснил он.

Напомним, что София Жаворонкова пропала 16 октября. Только через сутки было написано заявление о ее пропаже. На третий день девочку нашли мертвой. На мать Сони, которая уже попадала в поле зрения опеки, так же заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»