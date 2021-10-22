Вологодский фильм «Афроамериканец» примет участие в Берлинском кинофестивале

Трагикомедия «Афроамериканец» череповецкого режиссёра Сергея Задорина примет участие в 72-м международном Берлинском кинофестивале, который состоится в феврале следующего года.

– Сергей оплатил взнос, фильм официально зарегистрирован в качестве участника отбора в конкурсную программу по шести номинациям, – сообщает «Череповецкая истина».

На днях «Афроамериканец» получил официальное прокатное удостоверение министерства культуры Российской Федерации.

– С этого момента я начинаю переговоры с прокатчиками. Россия, встречай Наше Кино!!!! – пишет на своей страничке в социальной сети Сергей Задорин.

Ранее NewsVo рассказывал, что этот фильм снимался в Вологодской области на общественных началах. По сюжету фильма, в русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и вызывает недоумение у окружающих. По задумке создателей, это комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий.