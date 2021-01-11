Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области

Съёмки трагикомедии «Афроамериканец» начались в Вологодской области в рождественские каникулы. Главную роль исполняет Игорь Хиряк – темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

NewsVo связался с режиссёром фильма – череповчанином Сергеем Задориным, чтобы узнать подробности.

– Это фильм про афроамериканца, который попал в Россию, – рассказал NewsVo Сергей Задорин. – По сюжету в русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и, конечно, вызывает недоумение у людей, в итоге его задерживает полиция, и он попадает в участок. Никто не может понять, что же он хочет сказать этим плакатом. Это комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий, когда в Америке афроамериканцы заставляют всех вставать на колено, а в России такой метод не срабатывает, грубо говоря. Мы через фильм пытаемся выразить нашу позицию.

Работы над фильмом ведутся на общественных началах. Съёмки проходят по выходным, потому что и актёры, и съемочная группа в будни заняты на другой работе. Так, например, сам режиссёр работает маркетологом на заводе растительных масел.

– Это всё ради идеи. Это хобби, – говорит Сергей Задорин. – Не скажу, что мы так уж плохо всё делаем, но могли бы и лучше, конечно, если бы это шло на другом уровне и финансировалось. Но как есть, так есть. Что же теперь, не снимать что ли?!

На данный момент отсняты 25% проекта. В каникулы съёмочная группа работала в Вытегре. Вторым этапом будут съёмки в павильонах в Череповце. Третий этап – съёмки в Вологде.

– Тяжёлые съёмки были в Вытегре, – говорит режиссёр. – Сложно было по организации, но хорошо, что нам пошли на встречу в МВД, нам очень помогли. Спасибо вытегорам!

Съёмки в Вологде пройдут в конце января или в начале февраля. Здесь для участия в массовых сценах понадобятся около сотни волонтёров, которые будут изображать прессу. По вопросам участия в съёмках можно обращаться напрямую к режиссёру.

На вопрос о возможной помощи Сергей Задорин ответил:

– В принципе, конечно, средства бы пригодились. И если найдётся спонсор, то это бы помогло, но если нет, то это не остановит наш паровоз.

Больше, чем отсутствие средств, создателей фильма беспокоят негативные отзывы в социальных сетях.

– Много сейчас комментариев пишут. Я просто поражаюсь нашему обществу: «Лучше бы то снимали… Лучше бы это снимали…» Дак, а лучше бы взяли камеру, да снимали сами! А то всё за всех знают, а сами ничего не делают. Но я уже к таким комментариям привык. Создаётся какой-то негативный образ того, что мы делаем, а у нас на самом деле всё очень даже патриотично! И мы надеемся, что этим фильмом мы привлечём внимание туристов к нашей области.

Создатели фильма «Афроамериканец» планируют представить работу на международных кинофестивалях, затем попробуют продать его прокатной организации, уже потом выложат фильм в открытый доступ в социальных сетях.

