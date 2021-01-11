Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области

11.01.2021 [Культура]

Съёмки трагикомедии «Афроамериканец» начались в Вологодской области в рождественские каникулы. Главную роль исполняет Игорь Хиряк – темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. 

NewsVo связался с режиссёром фильма – череповчанином Сергеем Задориным, чтобы узнать подробности.

– Это фильм про афроамериканца, который попал в Россию, – рассказал NewsVo Сергей Задорин. – По сюжету в русской глухой деревне появляется негр с плакатом «Black lives matter» и, конечно, вызывает недоумение у людей, в итоге его задерживает полиция, и он попадает в участок. Никто не может понять, что же он хочет сказать этим плакатом. Это комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», но с учётом современных реалий, когда в Америке афроамериканцы заставляют всех вставать на колено, а в России такой метод не срабатывает, грубо говоря. Мы через фильм пытаемся выразить нашу позицию.

Работы над фильмом ведутся на общественных началах. Съёмки проходят по выходным, потому что и актёры, и съемочная группа в будни заняты на другой работе. Так, например, сам режиссёр работает маркетологом на заводе растительных масел.

– Это всё ради идеи. Это хобби, – говорит Сергей Задорин. – Не скажу, что мы так уж плохо всё делаем, но могли бы и лучше, конечно, если бы это шло на другом уровне и финансировалось. Но как есть, так есть. Что же теперь, не снимать что ли?! 

На данный момент отсняты 25% проекта. В каникулы съёмочная группа работала в Вытегре. Вторым этапом будут съёмки в павильонах в Череповце. Третий этап – съёмки в Вологде.

– Тяжёлые съёмки были в Вытегре, – говорит режиссёр. – Сложно было по организации, но хорошо, что нам пошли на встречу в МВД, нам очень помогли. Спасибо вытегорам!

Съёмки в Вологде пройдут в конце января или в начале февраля. Здесь для участия в массовых сценах понадобятся около сотни волонтёров, которые будут изображать прессу. По вопросам участия в съёмках можно обращаться напрямую к режиссёру.

На вопрос о возможной помощи Сергей Задорин ответил:

– В принципе, конечно, средства бы пригодились. И если найдётся спонсор, то это бы помогло, но если нет, то это не остановит наш паровоз.

Больше, чем отсутствие средств, создателей фильма беспокоят негативные отзывы в социальных сетях.

– Много сейчас комментариев пишут. Я просто поражаюсь нашему обществу: «Лучше бы то снимали… Лучше бы это снимали…» Дак, а лучше бы взяли камеру, да снимали сами! А то всё за всех знают, а сами ничего не делают. Но я уже к таким комментариям привык. Создаётся какой-то негативный образ того, что мы делаем, а у нас на самом деле всё очень даже патриотично! И мы надеемся, что этим фильмом мы привлечём внимание туристов к нашей области.

Создатели фильма «Афроамериканец» планируют представить работу на международных кинофестивалях, затем попробуют продать его прокатной организации, уже потом выложат фильм в открытый доступ в социальных сетях.
 

Тэги: фильмы, съемки фильма

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
29-летний мужчина погиб при пожаре в Вологодском районе
10.01.2021 [Общество]

Фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала американская ежедневная газета USA Today

1560
0
10.01.2021 [Общество]

Обменять ненужные живые ёлки на подарки можно в Вологде 16 января

1017
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

59- летного жителя Грязовца будут судить за незаконный оборот маковой соломы
Турпоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге упал в два раза
Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области
В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже
В новогодние праздники Вологду посетили около шести тысяч туристов
В Соколе открыли новую школу
Четыре человека погибли на пожарах в Вологодской области за новогодние выходные
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6999
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Читаю ленту, на добрую половину состоящую из москвичей и жителей других российских городов, и там все как до ковида

1034
0
10.01.2021 [Обзор Прессы]

Одна снежинка — еще не снег… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 04.01.2021

367
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика