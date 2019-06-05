Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце

Фото со страницы Игоря Хиряка «ВКонтакте»



В Череповце живет темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Его зовут Игорь Хиряк, о мужчине написало украинское theБабель после того, как британская сценаристка обвинила авторов сериала «Чернобыль» в отсутствии темнокожих актеров. Newsvo поговорил с Игорем, узнал, как он попал в Чернобыль и смотрел ли он новый сериал от HBO.

3 июня сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствием чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль".

"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" — написала она в твиттере.

Пользователи раскритиковали твит Мери — ей объясняли, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле был бы неуместен. Однако позже украинское theБабель опубликовало материал о реальном темнокожем ликвидаторе аварии.

Фото со страницы Игоря Хиряка «ВКонтакте»

Newsvo удалось связаться с Игорем. Он рассказал, что родился под Харьковом, а когда ему было три года, родители переехали в Череповец. С тех пор он живет там. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию и определили в 210 понтонно-мостовую бригаду.

- Случилась авария, и как раз мы выехали наводить мост через Припять, первый мост был на речном вокзале. Эвакуировали жителей со стороны Белоруссии. Потом работали на самой станции, потому что на обводном канале тоже у нас был мост. И так выполняли разовые работы на станции. Срочная служба была, - рассказал Newsvo Игорь.

По словам мужчины, страха при выполнении работ в Чернобыле у него не было.

- Мы приехали в Черноболь уже ночью: выехали 26 апреля вечером и 27 числа уже были там. Сначала была неизвестность. Потом с утра командир роты донес все сведения, что на тот момент знал. Ни страха, ни паники не было. Просто делали работу.

Служба в Чернобыле сказалась на его здоровье, Игорь говорит, что оно стало "гораздо хуже".







Э

Фото со страницы Игоря Хиряка «ВКонтакте»

После службы Хиряк вернулся в Череповец, где живет до сих пор. О новом сериале "Чернобыль" он слышал, но пока не смотрел.

"Только вчера меня это заинтересовало (ред. - смееется). Поэтому пока только моменты какие-то видел, целиком его не нашел"

Он выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, участвует в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме «Заклятие Велеса».

На странице Игоря в соцсети есть целый альбом с фотографиями из Чернобыля, которые он выложил в 2016 году.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась 6 мая 2019 года. Мини-сериал повествует о событиях 1986 года, когда произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. В "Чернобыле" пять эпизодов, последний из них вышел 2 июня. Главные роли исполнили Джаред Харрис (Валерий Легасов), Стеллан Скарсгард (Борис Щербина) и Эмили Уотсон (Ульяна Хомюк).