Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову

Несколько дней, напомним, больше трехсот человек искали в Вологде пропавшую 9-летнюю Соню Жаворонкову. Девочка ушла из дома утром, 16 октября и не вернулась. Однако в субботу пропажу Сони никто не заметил. Семья девочки считается неблагополучной. Тревогу начали бить только на следующий день вечером.

«17 октября около 20:00 нам поступил сигнал, о том, что пропала девятилетняя девочка. В течении часа мы сформировали группу и выехали на место, сотрудники полиции обрисовали картину, и мы приступили к отработке задач, проверяли многоквартирные дома, обходили улицы в районе, где проживала девочка. Добровольцы тем временем стягивались к месту поиска... Уже к утру было около 100 человек вместе с сотрудниками полиции», - пишут поисковики.

Волонтеры, полиция и МЧС отрабатывали различные версии. Кто-то видел похожую девочку, кто-то заметил ее на видеокамерах, но информация не подтверждалась. Только накануне появилась важная находка - нашли портфель Сони, который висел на заборе в районе улицы Гагарина.

«Тут же поисковую операцию перенесли в тот район. Появилась новая информация, фото и видео девочек и предполагаемой похитительницы обнаружили в ходе осмотра видеокамер в одном из магазинов в том районе. Незамедлительно следователи стали устанавливать личность неизвестной женщины, - написано в группе поискового отряда. - Тем временем огромное количество добровольцев совместно с полицией и спасателями прочесывали ближайшие районы, где был найден портфель девочки. Да, жертв могло быть и больше, но второй девочке удалось уйти и вернуться домой, но Соня так и не смогла вырваться из рук убийцы и была жестоко убита в квартире, куда привела их неизвестная женщина».

По нашим данным, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки Ульяну Ланскую задержали в карельском Беломорске — за 800 км от места преступления.

Как пишут телеграмм-каналы, женщина страдает шизофренией и состоит на учёте в ПНД. Сейчас задержанная находится под охраной полиции. Ведёт себя неадекватно, из-за этого ее не могут допросить. Также сообщается, что недавно женщину лишили родительских прав, а детей отправили в детдом.