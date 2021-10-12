Вологодские рестораторы намерены убедить власть в невозможности введения QR-кодов

Проблемы, которые могут возникнуть у рестораторов после введения QR-кодов, рестораторы обсудили сегодня на встрече с представителями Вологодского регионального отделения «Опоры России».

Как рассказали сами рестораторы, до конца недели они намерены собрать в единую таблицу все данные по своим возможным убыткам из-за тех ограничений, которые власти региона намерены ввести с 1 ноября. Об этом, напомним, заявил губернатор области Олег Кувшинников.

По словам предпринимателей, в прошлом году они уже понесли значительные потери из-за пандемии. Ряд рестораторов потерял от 15% от прибыли, другие не могут «выйти из минуса» до сих пор. Последние введенные ограничения в других регионах показывают, что рестораны и кафе при почти пустых залах потеряли еще порядка 95% выручки.

«Мы намерены донести до власти, что можем взять на себя обязательства привить до 80% своих работников, как это требует Роспотребнадзор, - рассказал ресторатор Александр Логинов. – Намерены соблюдать при этом и другие требования этого ведомства. Однако при введении системы QR-кодов многие из нас вынуждены будут закрыться».

Также пока непонятно, как поступать с работниками, которые по медицинским показаниям не могут прививаться. Увольнять их за отказ от прививки они не могут. Такие же непонимания могут возникнуть с этой же категорией клиентов.