Вологодские рестораторы намерены убедить власть в невозможности введения QR-кодов

12.10.2021 [Общество]

Проблемы, которые могут возникнуть у рестораторов после введения QR-кодов, рестораторы обсудили сегодня на встрече с представителями Вологодского регионального отделения «Опоры России».

Как рассказали сами рестораторы, до конца недели они намерены собрать в единую таблицу все данные по своим возможным убыткам из-за тех ограничений, которые власти региона намерены ввести с 1 ноября. Об этом, напомним, заявил губернатор области Олег Кувшинников.

По словам предпринимателей, в прошлом году они уже понесли значительные потери из-за пандемии. Ряд рестораторов потерял от 15% от прибыли, другие не могут «выйти из минуса» до сих пор. Последние введенные ограничения в других регионах показывают, что рестораны и кафе при почти пустых залах потеряли еще порядка 95% выручки.

«Мы намерены донести до власти, что можем взять на себя обязательства привить до 80% своих работников, как это требует Роспотребнадзор, - рассказал ресторатор Александр Логинов. – Намерены соблюдать при этом и другие требования этого ведомства. Однако при введении системы QR-кодов многие из нас вынуждены будут закрыться».

Также пока непонятно, как поступать с работниками, которые по медицинским показаниям не могут прививаться. Увольнять их за отказ от прививки они не могут. Такие же непонимания могут возникнуть с этой же категорией клиентов.

«Мы готовы платить налоги, оплачивать аренду помещений, платить зарплату сотрудникам, которых по всей области в сфере общепита работает очень много, но для этого мы сами должны работать, - говорят рестораторы. – Мы считаем, что отсрочка до 1 ноября, о которой заявили власти, для нас – это возможность собрать все аргументы «за» и «против», чтобы убедить власть не вводить ограничительные меры».   

Тэги: общепит, ограничения, коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Губернатор Вологодской области отложил введение QR - кодов до 1 ноября
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов?
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети
В Вологде дал трещины новый дом по улице Чехова
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
Подписи против принудительной вакцинации собирают жители Вологодской области
Татьяна Курганова: «Если прививки от гриппа и COVID-19 не сделаны, то рекомендуется начать с вакцинации от коронавируса»
Ответы на самые популярные вопросы по поводу введения qr-кодов в Вологодской области

Похожие новости

Финансовое состояние общепита и сферы услуг Вологодской области проанализируют через неделю после введения QR-кодов

Полученные данные используют для принятия решения о мерах поддержки бизнеса

851
0

Ярмарка вакансий сферы торговли и общепита пройдёт онлайн в Вологде 25 августа

В этой ярмарке планируют принять участие ведущие работодатели в этих сферах, которые не прекращали набор специалистов даже в самый разгар пандемии

679
0

Оборот сферы общественного питания в Вологде в 2020 году упал на 30%

Об этом в ходе отчета рассказал мэр города Сергей Воропанов

715
0

В Вологодской области введен запрет на работу клубов и ресторанов ночью

Предприятия общепита не будут работать с 00.00 до 8.00

1517
0

На территории Вологодского института права и экономики откроют кафе

В вузе говорят, что точка общепита позволит обеспечить горячим питанием студентов, слушателей и сотрудников на территории института

1644
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские рестораторы намерены убедить власть в невозможности введения QR-кодов
Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» принял решение отказаться от абонементов на этот сезон
Житель Вытегорского района напал на сотрудницу полиции, которая обнаружила его пьяным за рулём
Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»
Мошенник не смог убедить череповчанку отправить ему 850 тысяч рублей
ПСБ запустил акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»
Житель Бабаевского района украл «Москвич», чтобы разобрать его на запчасти
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3778
0
12.10.2021 [БлогоVO]

Посетила следственный изолятор в Вологде с целью изучения условий обучения несовершеннолетних

181
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

684
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика