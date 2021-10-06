В Череповце мать выпавшего из окна ребёнка приговорили к полутора годам ограничения свободы

В Череповце суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, чей сын выпал из окна. Женщину признали виновной в оставлении ребёнка в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл днём 9 июля 2021 года. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Пионерской. Суд установил, что обвиняемая не убрала табурет от подоконника и не закрыла окно, что и привело к падению ребёнка.

Женщина признала вину, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил её наказание в виде полутора лет ограничения свободы: в течение этого времени она не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Череповца без разрешения надзорного органа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее newsVO сообщал о приговоре череповчанке, чей сын также выпал из окна пятого этажа. Женщину признали виновной в оставлении ребёнка в опасности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.