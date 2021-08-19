Мать выпавшего из окна в Череповце ребенка оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Череповце мировой судья вынес приговор 31-летней женщине, ребенок которой в мае этого года выпал из окна квартиры на пятом этаже. Жительницу города признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Судом и следствием было установлено, что 27 мая пьяная мать открыла створку окна и уснула. В это время ее двухлетний сын вылез из детской кроватки, взобрался на подоконник, выпал на улицу и получил травму, которая расценивается как средней тяжести вред его здоровью.

— Подсудимая вину признала, раскаялась. Пояснила, что в тот день был сильный запах краски в подъезде и в квартире, поэтому она открыла окно. Около 13:00 она уложила сына спать и сама легла. Ее разбудил муж и сказал: «Что ты натворила». Ребенка в комнате не оказалось. Муж объяснил ей, что сын выпал из окна, его увезли в больницу. Когда ребенка перевели из реанимации, она лежала вместе с ним в больнице, а затем они продолжали лечение дома, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По словам женщины, сейчас ребенок проходит медосмотр для поступления в детсад. Мальчик полностью здоров.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Кроме того, суд взыскал с череповчанки процессуальные издержки в размере 3750 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.