Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце

10.07.2021 [Происшествия]

В Череповце днем 9 июля двухлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже дома. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ребенок находился на кухне квартиры, смог добраться до подоконника, своим весом выдавил москитную сетку открытого окна и свалился вниз. Мальчик получил травмы, госпитализирован и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. 

Мать ребенка в момент происшествия находилась в квартире, и, как считают следователи, не обеспечила  надлежащий присмотр за сыном. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставлении в опасности. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: пострадал ребенок, выпал из окна

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