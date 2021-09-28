Грант почти на три миллиона рублей выиграл тотемский Центр культурных инициатив «Чёрная лиса»

Грант на сумму 2 999 929 рублей выиграл тотемский Центр культурных инициатив «Чёрная лиса» на первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках этого проекта планируется открыть культурный центр в одноэтажном бревенчатом здании, расположенном в посёлке Текстильщики, который фактически прилегает к Тотьме. И проводить здесь встречи старост, представителей НКО, инициативных групп и творческих объединений Тотемского района, а также проводить обучающие мероприятия и передавать опыт социокультурного проектирования.

Это самая крупная сумма, которую удалось получить представителям Вологодской области в этом конкурсе. Всего в сентябре 20 вологодских проектов получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. 6 из них – тотемские.

– 6 из 9 заявок Тотьмы одобрены к поддержке Фондом культурных инициатив. К сожалению, не прошла заявка от имени самого музея, которую придётся в четвёртый раз отправлять за поиском счастья на другие конкурсы. Три холостых попадания с одной темой - пример того, что не всё бывает так легко, как иногда кажется слушателям моих семинаров. В том числе нелегко даже опытным проектировщикам, – написал на своей странице в социальной сети Алексей Новосёлов, директор Тотемского музейного объединения.

По словам Алексея Новосёлова, большая заслуга в том, что тотемские проекты стали чаще становиться победителями грантовых конкурсов, принадлежит Артёму Чернеге, начальнику отдела общественных проектов районной администрации.