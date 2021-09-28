Передать здание Дома актера в собственность Вологодской области предложил Владимир Осиповский

Передать здание Дома актёра в собственность Вологодской области предложил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский. По его мнению, таким мог бы стать один из вариантов решения проблем с накопившимися долгами этого учреждения.

На днях Владимир Осиповский на своей странице в социальной сети ответил на открытое письмо Вологодского отделения Союза театральных деятелей России к руководству области, в котором театральные деятели области обращались с просьбой о помощи в сохранении Вологодского Дома актера имени Семенова.

– Дом актера – интересная сценическая площадка, место встреч и общения, творческих экспериментов вологодских артистов, – ответил Владимир Осиповский. – Сейчас вологодский СТД – в чьей собственности находится Дом актера – в трудной финансовой ситуации. Появились значительные долги по налогам и отчислениям в фонды, а пандемия и отсутствие стабильного дохода в последнее время усугубила дело.

Он отметил, что несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в учреждении, органы исполнительной государственной власти не имеют полномочий для финансирования частных и общественных организаций.

– Одно из возможных решений – это участие в различных грантовых конкурсах, в том числе в областном конкурсе на соискание грантов в сфере культуры. Но дело осложняется долгами Вологодского отделения СТД – налоговая задолженность является «противопоказанием» к участию в грантовом конкурсе, – пишет начальник департамента культуры и туризма. – Одним из вариантов решения проблемы может стать передача здания Дома актера в собственность Вологодской области, и в дальнейшем в оперативное управление одного из подведомственных Департаменту культуры государственных учреждений. Тогда расходы по содержанию здания и укреплению его материально-технической базы возьмет на себя уже это учреждение.

Владимир Осиповский отметил, что, в любом случае, нужно искать решение проблемы и прорабатывать все возможные варианты. Он предложил встретиться с представителями СТД и обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации.

– Это была бы первая в истории и невозможная по закону национализация общественной организации, – ответила в комментариях под этим сообщением Ирина Горожанова, заместитель председателя Вологодского отделения Союза театральных деятелей России.

Ранее NewsVo рассказывал о бедственной ситуации, сложившейся в вологодском Доме актёра. Помимо накопившихся миллионных долгов, учреждение обязано было до 1 сентября этого года провести ремонтно-реставрационные работы, на которые также не было средств.

Напомним, с началом пандемии Дом актёра не смог проводить фестивали и спектакли, которые были его основными источниками заработка. Также из-за ограничительных мер кафе Дома актёра понесло значительные убытки и закрылось.

