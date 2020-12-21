5 миллионов рублей необходимы Дому актёра в Вологде, чтобы закрыть долги и сделать ремонт

Вологодский Дом актёра просит о помощи: учреждению необходимо собрать 5 млн рублей, чтобы покрыть кредиторскую задолженность и сделать необходимый ремонт.

«Где найти 5 миллионов, Или как спасти наш Домик», - письмо с таким заглавием опубликовал на своей странице в социальной сети актёр Александр Чупин.

– В данный момент кредиторская заложенность составляет почти 2,5 млн руб. Центральное СТД (Союз театральных деятелей – ред.) ничем помочь нам не может, действует в соответствии с законодательством РФ: здание Домика находится в собственности нашего регионального отделения, театры не могут: нет статьи расходов о благотворительности для своих коллег... – пишет Александр.

Помимо этих расходов необходимо также сделать ремонт.

– Наши власти обязали провести реставрацию фасада и крыльца из собственных средств, зная, что у нас их нет (ощущение, что наш Домик приглядел какой-то миллионер или чиновник: место потрясающее, площадь дома с вишневым садиком тоже отличная. Рядом почти все дома выкуплены богатыми людьми. Нас хотят зажать и сожрать? Это догадки). Ремонт домика обойдется нам тоже в 2,5 млн руб., – продолжает Чупин.

Напомним, что здание находится в самом центре Вологды у входа в Кремлевский сад по адресу: ул Ленинградская, 4. В завершение письма Александр обращается к меценатам с просьбой поддержать Дом актёра, а всех остальных призывает помочь с распространением этой информации.

Реквизиты для финансовой помощи Дому актера имени А. В. Семенова:

Вологодское отделение СТД РФ, ИНН 3525014369, КПП 352501001, р/с 40703810312000000522 в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование».

