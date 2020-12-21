5 миллионов рублей необходимы Дому актёра в Вологде, чтобы закрыть долги и сделать ремонт

21.12.2020 [Культура]

Вологодский Дом актёра просит о помощи: учреждению необходимо собрать 5 млн рублей, чтобы покрыть кредиторскую задолженность и сделать необходимый ремонт.

«Где найти 5 миллионов, Или как спасти наш Домик», - письмо с таким заглавием опубликовал на своей странице в социальной сети актёр Александр Чупин.

– В данный момент кредиторская заложенность составляет почти 2,5 млн руб. Центральное СТД (Союз театральных деятелей – ред.) ничем помочь нам не может, действует в соответствии с законодательством РФ: здание Домика находится в собственности нашего регионального отделения, театры не могут: нет статьи расходов о благотворительности для своих коллег... – пишет Александр.

Помимо этих расходов необходимо также сделать ремонт.

– Наши власти обязали провести реставрацию фасада и крыльца из собственных средств, зная, что у нас их нет (ощущение, что наш Домик приглядел какой-то миллионер или чиновник: место потрясающее, площадь дома с вишневым садиком тоже отличная. Рядом почти все дома выкуплены богатыми людьми. Нас хотят зажать и сожрать? Это догадки). Ремонт домика обойдется нам тоже в 2,5 млн руб., – продолжает Чупин.

Напомним, что здание находится в самом центре Вологды у входа в Кремлевский сад по адресу: ул Ленинградская, 4. В завершение письма Александр обращается к меценатам с просьбой поддержать Дом актёра, а всех остальных призывает помочь с распространением этой информации.

Реквизиты для финансовой помощи Дому актера имени А. В. Семенова:

Вологодское отделение СТД РФ, ИНН 3525014369, КПП 352501001, р/с 40703810312000000522 в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование».
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек
Алексей Навальный назвал имена своих предполагаемых отравителей
Продавца из Красавино оштрафовали за продажу товара покупателю без маски
«Роспотребнадзору заняться нечем»: мэр Вологды о запрете на пользование переговорными трубами на бульваре Пирогова
В администрации Вологды настаивают на отмене новогодних подарков в детсадах
Вологодского депутата Владимира Сверчкова заподозрили в сокрытии от налоговой 7,5 млн рублей
Новое здание городского суда открыли в Череповце
В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание
19.12.2020 [Общество]

Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря

2122
0
21.12.2020 [Общество]

364 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

198
0
21.12.2020 [Политика]

В Нюксенском районе с четвертого раза выбрали главу

631
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце водитель «Нивы Шевроле» врезался в столб
5 миллионов рублей необходимы Дому актёра в Вологде, чтобы закрыть долги и сделать ремонт
Персональная выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян открылась в Вологде
364 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
На Тудозере в Вытегорском районе рыбак провалился под лед на снегоходе
Новогодние и рождественские ярмарки пройдут в Вологде в декабре
В Вологде прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту
 
18.12.2020 [Общество]

Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан

2125
0
20.12.2020 [БлогоVO]

Карьеру, который пойдет прямо по линии боевых действий быть, а останки защитников Отечества снова с песком поедут на подсыпку дорог и другие стройки?

485
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

1374
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика