«Федеральная пассажирская компания» отрицает наличие COVID у погибшего проводника

15.09.2021 [Происшествия]

АО «ФПК» сообщает, что причиной смерти работника был не коронавирус. Впрочем, причину смерти работника в ведомстве не раскрыли.

Как сообщало издание NewsVo, проводник поезда почувствовал недомогание еще на станции в Вологде, однако от госпитализации отказался. Парень понадеялся, что доедет до конечной остановки – Череповца. Однако в Шексне ему стало совсем плохо и к поезду была вызвана бригада скорой помощи, которая отвезла молодого проводника в ЦРБ. В больнице мужчина скончался.

«Несчастный случай с проводником действительно имел место быть. Однако диагноз, повлекший за собой смерть, не связан с коронавирусной инфекцией, о чем говорится в официальном медицинском заключении, которое было выдано его родственникам. Сотрудник поездной бригады, которая 7 сентября 2021 года выполняла рейс поезда № 126 Москва – Череповец, почувствовал себя плохо, но настойчиво отказывался от профессиональной медицинской помощи. Когда его самочувствие стало резко ухудшаться, начальник поезда незамедлительно принял решение вызвать скорую помощь на ближайшую станцию. Признаков инфекционного заболевания, а также повышенной температуры тела, которая всегда бывает при пневмонии, у него не было. Данный факт был также зафиксирован прибывшими медицинскими работниками. Вся необходимая помощь ему была оказана, однако спасти проводника не удалось», - сообщили в «ФПК» интернет-порталу «Город Во».

В компании добавили, что серьезно относятся к защите здоровья сотрудников.

«Мы соблюдаем все рекомендации по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденные Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. Самочувствие сотрудников поездных бригад проверяется перед каждым рейсом. Проводник с высокой температурой и признаками пневмонии не может быть допущен до работы с пассажирами», - заверили в АО «ФПК».

Тэги: ФПК, поезд, проводник

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