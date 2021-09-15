Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава

15.09.2021 [Происшествия]

Как пишет шекснинская газета «Звезда», 27-летнего проводника в тяжелейшем состоянии увезла прямо с перрона бригада скорой помощи.

Он почувствовал недомогание еще на станции в Вологде, однако от госпитализации мужчина отказался. Парень понадеялся, что доедет до конечной остановки – Череповца. Однако в Шексне ему стало совсем плохо и к поезду была вызвана бригада скорой помощи, которая отвезла молодого проводника в ЦРБ.

Шекснинские медики почти час проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Позже при патологоанатомическом исследовании у погибшего подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Комментарий руководства отделения железной дороги надеемся получить в ближайшее время.

Тэги: поезд, COVID, смерть

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