Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава

Как пишет шекснинская газета «Звезда», 27-летнего проводника в тяжелейшем состоянии увезла прямо с перрона бригада скорой помощи.

Он почувствовал недомогание еще на станции в Вологде, однако от госпитализации мужчина отказался. Парень понадеялся, что доедет до конечной остановки – Череповца. Однако в Шексне ему стало совсем плохо и к поезду была вызвана бригада скорой помощи, которая отвезла молодого проводника в ЦРБ.

Шекснинские медики почти час проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Позже при патологоанатомическом исследовании у погибшего подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Комментарий руководства отделения железной дороги надеемся получить в ближайшее время.