Полицейские установили личности школьниц, забравшихся на милицейскую «копейку» в Череповце

В Череповце полицейские разыскали двух девочек, которые устроили фотосессию на милицейском ВАЗе, установленном в честь 85-летия ГИБДД на Красноармейской площади.

Как ранее сообщал NewsVo, 5 сентября камеры системы «Безопасный город» зафиксировали двух девушек, которые лазали по «копейке» ГАИ и памятнику купцу на Советском проспекте. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр города Вадим Германов. Он отметил, что сначала девушки лежали на капоте «копейки», а после одна из них прошла по крыше и залезла под машину.

«Следующим объектом стал купец. Главный вывод — Книгу укрепили хорошо. Если бы опора сломалась, когда девушка висела на ней, будто обезьяна на лиане, ущерб для здоровья, скорее всего, был бы тотальный», — уверен Германов.

Инспекторы ПДН установили личности подростков. Нарушительницами оказались 12-летняя и 13-летняя школьницы. Девочки вместе с родителями были доставлены в отдел полиции. С ними провели профилактическую беседу. Подростки теперь поставлены на профилактический учёт в полиции, их семьи также будут находиться под пристальным наблюдением правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областного УМВД.