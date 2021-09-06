Две череповчанки залезли на ВАЗ-«копейку» ГАИ ради фото

06.09.2021 [Общество]

В Череповце камеры системы «Безопасный город» сняли двух девушек, которые лазали по «копейке» ГАИ на Красноармейской площади и памятнику купцу на Советском проспекте. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр города Вадим Германов.

Он отметил, что сначала девушки лежали на капоте «копейки», а после одна из них прошла по крыше и залезла под машину.

«Следующим объектом стал купец. Главный вывод — Книгу укрепили хорошо. Если бы опора сломалась, когда девушка висела на ней, будто обезьяна на лиане, ущерб для здоровья, скорее всего, был бы тотальный», — говорится в сообщении

Германов также напомнил, что камеры системы «Безопасный город» круглосуточно и без выходных фиксируют происходящее, поэтому у вандалов нет шансов остаться незамеченными.

Тэги: вандалы, мэрия Череповца
видео со страницы Вадима Германова

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