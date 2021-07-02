«Стакан» ГАИ и милицейская «копейка» появились на Красноармейской площади в Череповце

В Череповце восстановили пост ГАИ, ранее существовавший на Красноармейской площади. Рядом с ним поставили классический патрульный ВАЗ.

— Идея вновь установить пост ГАИ принадлежит начальнику городского ГИБДД Николаю Баёву. Он сам будучи еще рядовым инспектором восемь лет дежурил именно здесь. Ветераны дорожно-патрульной службы предложили рядом установить и ВАЗ эпохи советской милиции, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Возле арт-объекта уже установили камеру видеонаблюдения, которая работает 24 часа в сутки.